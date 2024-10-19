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  • «Черноморец» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Черноморец» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 15:50
Черноморец
19.10.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
50
Руслан Фищенко
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
27
Ренат Голыбин
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Фролкин
5
Мусалов
5
Стежко
2
Черов
35
Енин
50
Фищенко
64
Ланин
8
Иванов
99
Акбашев
18
Гурченко
25
Уридия
4-1-3-1-1
66
Янович
24
Кахидзе
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
5
Морозов
25
Ситдиков
73
Петров
99
Емельянов
7
Джамилов
9
Алиев
5
Мусалов
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
5
Мусалов
16
Шоркин
3
Сагуткин
3
Сагуткин
16
Шоркин
73
Петров
27
Голыбин
27
Голыбин
73
Петров
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
Остались в запасе
Черноморец
Нефтехимик
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Черноморец - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Нефтехимика», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Нефтехимик»

«Черноморец» – «Нефтехимик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Нефтехимик Черноморец
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