Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-3-2-1-1
1
Фролкин
5
Мусалов
5
Стежко
2
Черов
35
Енин
50
Фищенко
64
Ланин
8
Иванов
99
Акбашев
18
Гурченко
25
Уридия
4-1-3-1-1
66
Янович
24
Кахидзе
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
5
Морозов
25
Ситдиков
73
Петров
99
Емельянов
7
Джамилов
9
Алиев
5
Мусалов
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
5
Мусалов
16
Шоркин
3
Сагуткин
3
Сагуткин
16
Шоркин
73
Петров
27
Голыбин
27
Голыбин
73
Петров
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
Остались в запасе
Черноморец
Нефтехимик
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Дмитрий Ребров
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
7
Дейвид Тегес
ЦФ
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
16
Роман Денисов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Черноморец - Нефтехимик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Нефтехимика», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Нефтехимик»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»