13.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
4-2-2-1-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
15
Цаллагов
8
Хугаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
11
Чочиев
18
Тобоев
4-1-2-1-2
39
Бориско
43
Терентьев
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
19
Пряхин
99
Лисакович
11
Эльдарушев
18
Тобоев
77
Губиев
77
Губиев
18
Тобоев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Макаров
15
Цаллагов
8
Хугаев
6
Тарба
6
Тарба
8
Хугаев
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
17
Кокоев
23
Нафиков
23
Нафиков
17
Кокоев
10
Петров
7
Маляров
7
Маляров
10
Петров
19
Пряхин
59
Аванесян
59
Аванесян
19
Пряхин
43
Терентьев
5
Осипов
5
Осипов
43
Терентьев
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Алания
Балтика
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
99
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
99
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Алания - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Балтики», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»