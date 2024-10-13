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  • «Алания» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

«Алания» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

13 октября 2024, 15:50
Алания
13.10.2024, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
54' А. Эльдарушев 59' С. Пряхин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
18
Таймураз Тобоев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
5
Александр Осипов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
5
Татаев
15
Плиев
15
Цаллагов
8
Хугаев
30
Гаглоев
17
Кокоев
11
Чочиев
18
Тобоев
4-1-2-1-2
39
Бориско
43
Терентьев
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
19
Пряхин
99
Лисакович
11
Эльдарушев
18
Тобоев
77
Губиев
77
Губиев
18
Тобоев
15
Цаллагов
6
Макаров
6
Макаров
15
Цаллагов
8
Хугаев
6
Тарба
6
Тарба
8
Хугаев
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
17
Кокоев
23
Нафиков
23
Нафиков
17
Кокоев
10
Петров
7
Маляров
7
Маляров
10
Петров
19
Пряхин
59
Аванесян
59
Аванесян
19
Пряхин
43
Терентьев
5
Осипов
5
Осипов
43
Терентьев
99
Лисакович
10
Фернандес
10
Фернандес
99
Лисакович
11
Эльдарушев
23
Стефанович
23
Стефанович
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Алания
Балтика
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
99
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
99
Никита Глушков
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Алания - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Балтики», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания»«Балтика»

«Алания» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Алания
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