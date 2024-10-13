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  • «Арсенал» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

«Арсенал» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024

13 октября 2024, 12:50
Арсенал
13.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
45+1' М. Турищев
62' П. Мелешин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
9
Артем Арутюнов
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
6
Печенкин
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
18
Попов
22
Цараев
90
Турищев
3-3-1-1-2
33
Карабашев
22
Кожемякин
91
Суслов
39
Маслов
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
21
Макаров
14
Крамарич
11
Мелешин
77
Писарский
9
Липовой
28
Жилкин
28
Жилкин
9
Липовой
88
Левин
21
Раздорских
21
Раздорских
88
Левин
90
Турищев
10
Гелоян
10
Гелоян
90
Турищев
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Шевченко
11
Ткачев
39
Маслов
4
Литвинов
4
Литвинов
39
Маслов
11
Мелешин
28
Магаль
28
Магаль
11
Мелешин
Остались в запасе
Арсенал
Сочи
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Арсенал - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сочи», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Сочи»

«Арсенал» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Арсенал
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