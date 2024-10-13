13.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 14 тур
Россия. Первая лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
6
Печенкин
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
9
Липовой
18
Попов
22
Цараев
90
Турищев
3-3-1-1-2
33
Карабашев
22
Кожемякин
91
Суслов
39
Маслов
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
21
Макаров
14
Крамарич
11
Мелешин
77
Писарский
9
Липовой
28
Жилкин
28
Жилкин
9
Липовой
88
Левин
21
Раздорских
21
Раздорских
88
Левин
90
Турищев
10
Гелоян
10
Гелоян
90
Турищев
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Шевченко
11
Ткачев
39
Маслов
4
Литвинов
4
Литвинов
39
Маслов
11
Мелешин
28
Магаль
28
Магаль
11
Мелешин
Остались в запасе
Арсенал
Сочи
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
АП
7
Андрей Никитин
ЛВ
9
Артем Арутюнов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
10
Руслан Шагиахметов
ОП
37
Макар Чирков
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Арсенал - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Сочи», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»