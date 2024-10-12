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    • «Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

    «Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

    Нефтехимик
    12.10.2024, суббота, 18:00
    Россия. Первая лига, 14 тур
    1 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Шинник
    90+5' С. Джамилов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нефтехимик
    28
    Никита Янович
    ВР
    16
    Максим Шоркин
    ЦЗ
    65
    Николай Толстопятов
    ЦЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    73
    Максим Петров
    ЦП
    99
    Данила Емельянов
    ЦП
    2
    Марат Ситдиков
    ЦП
    6
    Даниил Родин
    ЦП
    90
    Константин Шильцов
    АП
    7
    Султан Джамилов
    ЛВ
    11
    Саид Алиев
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Шинник
    1
    Сергей Айдаров
    ВР
    90
    Павел Шакуро
    ЦЗ
    27
    Артур Черный
    ЦЗ
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    2
    Артемий Косогоров
    ПЗ
    38
    Василий Алейников
    ОП
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    5
    Вячеслав Зинков
    ЦП
    70
    Руслан Куль
    ПВ
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    11
    Захар Федоров
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Нефтехимик
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    17
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    47
    Ренат Голыбин
    АП
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    10
    Рашид Магомедов
    ЦФ
    Шинник
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    24
    Джонатан Джон
    ЦЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    84
    Николай Кузьминых
    ЦЗ
    46
    Егор Синицын
    ОП
    14
    Глеб Калинин
    ЦП
    8
    Данила Сухомлинов
    АП
    22
    Мухаммад Султонов
    ПВ
    10
    Тимур Жамалетдинов
    ЦФ
    3-4-2-1
    28
    Янович
    16
    Шоркин
    65
    Толстопятов
    24
    Кахидзе
    73
    Петров
    2
    Ситдиков
    6
    Родин
    99
    Емельянов
    7
    Джамилов
    90
    Шильцов
    11
    Алиев
    4-1-2-2-1
    1
    Айдаров
    2
    Косогоров
    27
    Черный
    89
    Загре
    90
    Шакуро
    38
    Алейников
    15
    Самойлов
    5
    Зинков
    61
    Малахов
    70
    Куль
    11
    Федоров
    65
    Толстопятов
    3
    Сагуткин
    3
    Сагуткин
    65
    Толстопятов
    11
    Алиев
    10
    Магомедов
    10
    Магомедов
    11
    Алиев
    61
    Малахов
    8
    Сухомлинов
    8
    Сухомлинов
    61
    Малахов
    11
    Федоров
    22
    Султонов
    22
    Султонов
    11
    Федоров
    38
    Алейников
    10
    Жамалетдинов
    10
    Жамалетдинов
    38
    Алейников
    Остались в запасе
    Нефтехимик
    Шинник
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    17
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    47
    Ренат Голыбин
    АП
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    24
    Джонатан Джон
    ЦЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    84
    Николай Кузьминых
    ЦЗ
    46
    Егор Синицын
    ОП
    14
    Глеб Калинин
    ЦП
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Остались в запасе
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    17
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    47
    Ренат Голыбин
    АП
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    Остались в запасе
    51
    Тимофей Митров
    ВР
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    24
    Джонатан Джон
    ЦЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    84
    Николай Кузьминых
    ЦЗ
    46
    Егор Синицын
    ОП
    14
    Глеб Калинин
    ЦП
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Статистика матча Нефтехимик - Шинник
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Шинника», 14-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик – «Шинник»

    Нефтехимик – Шинник: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    12.10.2024 16:50
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