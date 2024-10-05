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  • «Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 17:50
Аталанта
05.10.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
5 : 1
Завершен
Дженоа
24' М. Ретеги 50' М. Ретеги 60' Эдерсон 74' М. Ретеги (П) 80' М. де Рон
83' Д. Эхатор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Маттиа Бани
(К) ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
9
Витинья
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
99
Ваня Влахович
ЛВ
55
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
18
Джефф Эхатор
ЦФ
21
Давид Анкейе
ЦФ
4-1-1-2-2
29
Карнесекки
23
Колашинац
16
Белланова
4
Хин
77
Дзаппакоста
15
де Рон
13
Эдерсон
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
3-2-3-2
95
Голлини
13
Бани
5
Де Винтер
22
Васкес
59
Дзаноли
3
Мартин
2
Торсбю
32
Бохинен
21
Миретти
9
Пинамонти
9
Витинья
13
Эдерсон
55
Сулемана
55
Сулемана
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
11
Лукман
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
11
Лукман
32
Ретеги
99
Влахович
99
Влахович
32
Ретеги
16
Белланова
2
Палестра
2
Палестра
16
Белланова
13
Бани
38
Вольяччо
38
Вольяччо
13
Бани
3
Мартин
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
3
Мартин
21
Миретти
72
Мелегони
72
Мелегони
21
Миретти
9
Пинамонти
18
Эхатор
18
Эхатор
9
Пинамонти
9
Витинья
21
Анкейе
21
Анкейе
9
Витинья
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
7
Хуан Куадрадо
ПП
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
5
Онест Аганор
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
73
Патрицио Мазини
ЦП
15
Лиор Касса
ЦП
80
Federico Accornero
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Аталанта - Дженоа
Всего ударов по воротам
23
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
15
Офсайды
1
1
Количество передач
582
342
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.64
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Дженоа», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Дженоа»

«Аталанта» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Аталанта
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