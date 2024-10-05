05.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-2-2
13
Волков
21
Фернандес
3
Витор
26
Эсковаль
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
3
Ведерников
24
Гоцук
25
Карич
22
Каккоев
5
Трошечкин
18
Глейзер
15
Боселли
80
Царукян
9
Ожегович
21
Фернандес
19
Бокоев
19
Бокоев
21
Фернандес
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
11
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Беншимоль
80
Царукян
14
Тичич
14
Тичич
80
Царукян
5
Трошечкин
78
Калинский
78
Калинский
5
Трошечкин
15
Боселли
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Боселли
18
Глейзер
17
Карапузов
17
Карапузов
18
Глейзер
3
Ведерников
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
3
Ведерников
Остались в запасе
Акрон
Нижний Новгород
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Акрон - Нижний Новгород
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
6
Офсайды
2
2
Количество передач
390
473
Сейвы
2
6
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Пари НН», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»