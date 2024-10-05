Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Акрон» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Акрон» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 12:50
Акрон
05.10.2024, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Нижний Новгород
40' Беншимоль 63' С. Лончар
47' С. Карич 90+4' З. Турбо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
15
Хуан Боселли
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Акрон
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
4-2-2-2
13
Волков
21
Фернандес
3
Витор
26
Эсковаль
4
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
6
Кузьмин
23
Данилин
22
Дзюба
11
Беншимоль
4-2-1-2-1
30
Медведев
87
Боженов
3
Ведерников
24
Гоцук
25
Карич
22
Каккоев
5
Трошечкин
18
Глейзер
15
Боселли
80
Царукян
9
Ожегович
21
Фернандес
19
Бокоев
19
Бокоев
21
Фернандес
6
Кузьмин
5
Москвичев
5
Москвичев
6
Кузьмин
11
Беншимоль
17
Бакаев
17
Бакаев
11
Беншимоль
80
Царукян
14
Тичич
14
Тичич
80
Царукян
5
Трошечкин
78
Калинский
78
Калинский
5
Трошечкин
15
Боселли
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Боселли
18
Глейзер
17
Карапузов
17
Карапузов
18
Глейзер
3
Ведерников
11
Зе Турбо
11
Зе Турбо
3
Ведерников
Остались в запасе
Акрон
Нижний Новгород
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
31
Дмитрий Нагаев
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
99
Максим Палиенко
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Мавис Чибота
ЛВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Акрон - Нижний Новгород
1
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
6
Офсайды
2
2
Количество передач
390
473
Сейвы
2
6
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Пари НН», 11-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Пари НН»

«Акрон» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Акрон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+