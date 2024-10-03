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  • «Легия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Легия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Легия
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
23' С. Капуади
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
(К) АП
22
Павел Вшолек
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Бетис
13
Адриан
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
1
Руй Силва
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
21
Матео Флорес
ЦП
28
Дани Перес
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
12
Панков
3
Капуади
8
Ойеделе
11
Чодина
82
Лукиньяс
67
Капустка
25
Морисита
17
Пекхарт
22
Вшолек
3-2-2-3
13
Адриан
32
Менди
4
Натан
15
Перро
5
Альтимира
5
Кардозо
24
Руйбаль
8
Форнальс
9
Роке
7
Хуанми
6
Авила
8
Ойеделе
55
Енджейчик
55
Енджейчик
8
Ойеделе
82
Лукиньяс
8
Августиняк
8
Августиняк
82
Лукиньяс
67
Капустка
16
Челхака
16
Челхака
67
Капустка
17
Пекхарт
17
Нсаме
17
Нсаме
17
Пекхарт
11
Чодина
28
Гуал
28
Гуал
11
Чодина
5
Кардозо
21
Рока
21
Рока
5
Кардозо
7
Хуанми
28
Перес
28
Перес
7
Хуанми
8
Форнальс
11
Диао
11
Диао
8
Форнальс
6
Авила
10
Эз Абде
10
Эз Абде
6
Авила
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Легия
Бетис
87
Габриэль Кобыляк
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
30
Герман Гарсия
ВР
1
Руй Силва
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
1
Руй Силва
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Легия - Бетис
4
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
17
15
Офсайды
5
0
Количество передач
268
594
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Бетис», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Бетис»

«Легия» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бетис Легия
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