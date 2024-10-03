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Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Бетис», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Бетис»