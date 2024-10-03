03.10.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Легия
Легия
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
12
Панков
3
Капуади
8
Ойеделе
11
Чодина
82
Лукиньяс
67
Капустка
25
Морисита
17
Пекхарт
22
Вшолек
3-2-2-3
13
Адриан
32
Менди
4
Натан
15
Перро
5
Альтимира
5
Кардозо
24
Руйбаль
8
Форнальс
9
Роке
7
Хуанми
6
Авила
8
Ойеделе
55
Енджейчик
55
Енджейчик
8
Ойеделе
82
Лукиньяс
8
Августиняк
8
Августиняк
82
Лукиньяс
67
Капустка
16
Челхака
16
Челхака
67
Капустка
17
Пекхарт
17
Нсаме
17
Нсаме
17
Пекхарт
11
Чодина
28
Гуал
28
Гуал
11
Чодина
5
Кардозо
21
Рока
21
Рока
5
Кардозо
7
Хуанми
28
Перес
28
Перес
7
Хуанми
8
Форнальс
11
Диао
11
Диао
8
Форнальс
6
Авила
10
Эз Абде
10
Эз Абде
6
Авила
9
Роке
94
Бакамбу
94
Бакамбу
9
Роке
Остались в запасе
Легия
Бетис
87
Габриэль Кобыляк
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
30
Герман Гарсия
ВР
1
Руй Силва
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
80
Jakub Adkonis
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
1
Руй Силва
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Легия - Бетис
4
4
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
17
15
Офсайды
5
0
Количество передач
268
594
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
9
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.35
0.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Легия» против «Бетис», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Легия» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»