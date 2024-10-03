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  • «Рейнджерс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Рейнджерс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Рейнджерс
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 4
Завершен
Лион
14' Т. Лоуренс
10' М. Фофана 19' А. Ляказетт 45+1' А. Ляказетт 55' М. Фофана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
43
Николас Раскин
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
45
Росс Маккосленд
ПВ
29
Хамза Игамане
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Лион
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
4-2-2-2
1
Батлэнд
6
Жефте
3
Преппер
4
Суттар
2
Тавернье
10
Диоманде
18
Бэррон
10
Лоуренс
10
Байрами
9
Дессер
18
Черны
2-1-4-2-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
17
Верету
22
Мата
39
Фофана
10
Шерки
91
Ляказетт
2
Тавернье
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
2
Тавернье
18
Черны
21
Стерлинг
21
Стерлинг
18
Черны
18
Бэррон
43
Раскин
43
Раскин
18
Бэррон
10
Лоуренс
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Лоуренс
10
Байрами
45
Маккосленд
45
Маккосленд
10
Байрами
22
Мата
19
Ниахате
19
Ниахате
22
Мата
18
Матич
8
Какере
8
Какере
18
Матич
17
Верету
14
Диавара
14
Диавара
17
Верету
39
Фофана
10
Бенрахма
10
Бенрахма
39
Фофана
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
Остались в запасе
Рейнджерс
Лион
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Рейнджерс - Лион
2
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
2
Офсайды
2
4
Количество передач
429
544
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Лиона», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Лион»

«Рейнджерс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лион Рейнджерс
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