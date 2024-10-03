03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
4-2-2-2
1
Батлэнд
6
Жефте
3
Преппер
4
Суттар
2
Тавернье
10
Диоманде
18
Бэррон
10
Лоуренс
10
Байрами
9
Дессер
18
Черны
2-1-4-2-1
20
Перри
15
Чалета-Цар
3
Тальяфико
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
17
Верету
22
Мата
39
Фофана
10
Шерки
91
Ляказетт
2
Тавернье
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
2
Тавернье
18
Черны
21
Стерлинг
21
Стерлинг
18
Черны
18
Бэррон
43
Раскин
43
Раскин
18
Бэррон
10
Лоуренс
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Лоуренс
10
Байрами
45
Маккосленд
45
Маккосленд
10
Байрами
22
Мата
19
Ниахате
19
Ниахате
22
Мата
18
Матич
8
Какере
8
Какере
18
Матич
17
Верету
14
Диавара
14
Диавара
17
Верету
39
Фофана
10
Бенрахма
10
Бенрахма
39
Фофана
10
Шерки
7
Нуама
7
Нуама
10
Шерки
Остались в запасе
Рейнджерс
Лион
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
29
Хамза Игамане
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
25
Джастин Бенги
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Рейнджерс - Лион
2
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
2
Офсайды
2
4
Количество передач
429
544
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.92
1.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» против «Лиона», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»