01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Слован
Слован
3-5-1-1
71
Такац
6
Виммер
4
Кашия
28
Блэкмен
88
Саввидис
77
Игнатенко
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
10
Толич
13
Стрелец
4-2-2-2
1
Ортега
82
Льюис
25
Аканджи
24
Гвардиол
6
Стоунз
27
Нуньес
20
Гюндоган
22
Савиньо
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
10
Толич
25
Паушек
25
Паушек
10
Толич
77
Игнатенко
37
Сзоке
37
Сзоке
77
Игнатенко
13
Стрелец
10
Марчелли
10
Марчелли
13
Стрелец
11
Барсегян
21
Мак
21
Мак
11
Барсегян
7
Вайсс
23
Зуберу
23
Зуберу
7
Вайсс
25
Аканджи
3
Диаш
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
2
Уокер
24
Гвардиол
9
Холанд
24
Макэйти
24
Макэйти
9
Холанд
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
Остались в запасе
Слован
Манчестер Сити
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Слован - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
3
28
Удары в створ
0
14
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
15
Нарушения
2
8
Офсайды
4
0
Количество передач
235
752
Сейвы
10
0
Точность передач %
69
92
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
20
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.12
3.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Манчестер Сити», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»