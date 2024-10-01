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  • «Слован» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Слован» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 20:50
Слован
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
8' И. Гюндоган 15' Ф. Фоден 58' Э. Холанд 74' Д. Макэйти
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
(К) ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
(К) ЦП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
3-5-1-1
71
Такац
6
Виммер
4
Кашия
28
Блэкмен
88
Саввидис
77
Игнатенко
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
10
Толич
13
Стрелец
4-2-2-2
1
Ортега
82
Льюис
25
Аканджи
24
Гвардиол
6
Стоунз
27
Нуньес
20
Гюндоган
22
Савиньо
47
Фоден
9
Холанд
11
Доку
10
Толич
25
Паушек
25
Паушек
10
Толич
77
Игнатенко
37
Сзоке
37
Сзоке
77
Игнатенко
13
Стрелец
10
Марчелли
10
Марчелли
13
Стрелец
11
Барсегян
21
Мак
21
Мак
11
Барсегян
7
Вайсс
23
Зуберу
23
Зуберу
7
Вайсс
25
Аканджи
3
Диаш
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
2
Уокер
24
Гвардиол
9
Холанд
24
Макэйти
24
Макэйти
9
Холанд
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
Остались в запасе
Слован
Манчестер Сити
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
8
Артур Гайдош
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Слован - Манчестер Сити
Всего ударов по воротам
3
28
Удары в створ
0
14
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
15
Нарушения
2
8
Офсайды
4
0
Количество передач
235
752
Сейвы
10
0
Точность передач %
69
92
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
1
20
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
0.12
3.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Слован» против «Манчестер Сити», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слован» – «Манчестер Сити»

«Слован» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Слован
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