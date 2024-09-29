29.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Страсбур
Страсбур
4-2-2-2
1
Петрович
4
Соу
19
Сарр
6
Дукуре
20
Дуэ
19
Диарра
17
Сантос
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
3-3-3-1
28
Рульи
62
Мурильо
13
Корнелиус
3
Брассье
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
8
Коне
11
Гринвуд
77
Арит
11
Энрике
11
Ваи
7
Баква
21
Силла
21
Силла
7
Баква
22
Морейра
6
Мванга
6
Мванга
22
Морейра
11
Нанаси
29
Сенайя
29
Сенайя
11
Нанаси
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
3
Брассье
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Брассье
8
Коне
12
Рабьо
12
Рабьо
8
Коне
11
Энрике
21
Карбони
21
Карбони
11
Энрике
11
Ваи
11
Роу
11
Роу
11
Ваи
77
Арит
11
Мопе
11
Мопе
77
Арит
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
26
Папе Дьонг
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
26
Папе Дьонг
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Страсбур - Марсель
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
17
7
Офсайды
1
4
Количество передач
375
554
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Марселя», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур» – «Лион»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»