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  • «Страсбур» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Страсбур» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 20:35
Страсбур
29.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
40' Д. Морейра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
6
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
22
Диегу Морейра
ЛВ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
17
Андрей Сантос
ОП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
77
Амин Арит
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
21
Абакар Силла
ЦЗ
6
Жуниор Мванга
ЦЗ
29
Марвин Сенайя
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
26
Папе Дьонг
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Джон Роу
ЛВ
50
Дэррил Бакола
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
4-2-2-2
1
Петрович
4
Соу
19
Сарр
6
Дукуре
20
Дуэ
19
Диарра
17
Сантос
22
Морейра
11
Нанаси
7
Баква
22
Эмега
3-3-3-1
28
Рульи
62
Мурильо
13
Корнелиус
3
Брассье
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
8
Коне
11
Гринвуд
77
Арит
11
Энрике
11
Ваи
7
Баква
21
Силла
21
Силла
7
Баква
22
Морейра
6
Мванга
6
Мванга
22
Морейра
11
Нанаси
29
Сенайя
29
Сенайя
11
Нанаси
22
Эмега
14
Мара
14
Мара
22
Эмега
3
Брассье
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Брассье
8
Коне
12
Рабьо
12
Рабьо
8
Коне
11
Энрике
21
Карбони
21
Карбони
11
Энрике
11
Ваи
11
Роу
11
Роу
11
Ваи
77
Арит
11
Мопе
11
Мопе
77
Арит
Остались в запасе
Страсбур
Марсель
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
26
Папе Дьонг
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
Главный тренер
Лайам Росеньор
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
26
Папе Дьонг
ЦП
18
Жереми Себа
ПВ
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
50
Дэррил Бакола
ЦП
48
Кейлиан Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Страсбур - Марсель
3
1
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
17
7
Офсайды
1
4
Количество передач
375
554
Сейвы
3
5
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Страсбур» против «Марселя», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Страсбур»«Лион»

«Страсбур» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Страсбур
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