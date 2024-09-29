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  • «Эмполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Эмполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 17:50
Эмполи
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
2
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
33
Альберто Грасси
(К) ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
8
Кристиан Куаме
(К) ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Эмполи
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
90
Ismael Konate
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
4-2-1-3
32
Васкес
2
Гогличидзе
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
6
Хендерсон
33
Грасси
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
18
Анджорин
4-3-1-2
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
8
Госенс
8
Бове
32
Катальди
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
8
Куаме
9
Кен
18
Анджорин
32
Хаас
32
Хаас
18
Анджорин
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
6
Хендерсон
11
Эконг
11
Эконг
6
Хендерсон
94
Эспозито
9
Пеллегри
9
Пеллегри
94
Эспозито
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
8
Куаме
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Куаме
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Эмполи
Фиорентина
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Эмполи - Фиорентина
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
12
Офсайды
1
1
Количество передач
311
534
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Фиорентины», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи»«Аталанта»

«Эмполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Эмполи
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