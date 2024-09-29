Составы команд
Эмполи
Эмполи
4-2-1-3
32
Васкес
2
Гогличидзе
44
Исмайли
2
Вити
3
Пеццелла
6
Хендерсон
33
Грасси
11
Гьяси
29
Коломбо
94
Эспозито
18
Анджорин
4-3-1-2
43
Де Хеа
20
Додо
3
Раньери
15
Комуццо
8
Госенс
8
Бове
32
Катальди
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
8
Куаме
9
Кен
18
Анджорин
32
Хаас
32
Хаас
18
Анджорин
29
Коломбо
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
29
Коломбо
6
Хендерсон
11
Эконг
11
Эконг
6
Хендерсон
94
Эспозито
9
Пеллегри
9
Пеллегри
94
Эспозито
8
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
8
Госенс
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
8
Куаме
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Куаме
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
11
Гюдмюндссон
18
Белтран
18
Белтран
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Эмполи
Фиорентина
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
12
Якопо Сегетти
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Эмполи - Фиорентина
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
15
12
Офсайды
1
1
Количество передач
311
534
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Фиорентины», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»