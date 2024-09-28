28.09.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
26
Лукуми
17
Беукема
4
Пош
20
Эбишер
19
Фройлер
80
Фаббиан
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
3-3-2-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
19
Джимсити
31
Коссуну
16
Белланова
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
11
Лукман
7
Орсолини
16
Казале
16
Казале
7
Орсолини
20
Эбишер
6
Эрлич
6
Эрлич
20
Эбишер
14
Ндой
3
Хольм
3
Хольм
14
Ндой
80
Фаббиан
82
Урбански
82
Урбански
80
Фаббиан
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
13
Руджери
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Руджери
23
Колашинац
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
23
Колашинац
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
31
Коссуну
32
Ретеги
32
Ретеги
31
Коссуну
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Аталанта
3
1
3
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
16
12
Офсайды
3
1
Количество передач
293
522
Сейвы
3
0
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.1
1.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Аталанты», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»