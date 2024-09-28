Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Болонья» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 20:35
Болонья
28.09.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
46' С. Кастро
90' Л. Самарджич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Ремо Фройлер
(К) ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Аталанта
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
55
Сулемана
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
22
Ликояннис
26
Лукуми
17
Беукема
4
Пош
20
Эбишер
19
Фройлер
80
Фаббиан
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
3-3-2-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
19
Джимсити
31
Коссуну
16
Белланова
15
де Рон
13
Руджери
13
Эдерсон
4
Брешианини
17
Де Кетеларе
11
Лукман
7
Орсолини
16
Казале
16
Казале
7
Орсолини
20
Эбишер
6
Эрлич
6
Эрлич
20
Эбишер
14
Ндой
3
Хольм
3
Хольм
14
Ндой
80
Фаббиан
82
Урбански
82
Урбански
80
Фаббиан
9
Кастро
27
Даллинга
27
Даллинга
9
Кастро
4
Брешианини
10
Самарджич
10
Самарджич
4
Брешианини
13
Руджери
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Руджери
23
Колашинац
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
23
Колашинац
16
Белланова
7
Куадрадо
7
Куадрадо
16
Белланова
31
Коссуну
32
Ретеги
32
Ретеги
31
Коссуну
Остались в запасе
Болонья
Аталанта
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
25
Бенха Домингес
ЦП
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Франческо Росси
ВР
58
Томмазо Дель Лунго
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
55
Сулемана
ОП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Болонья - Аталанта
3
1
3
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
9
Нарушения
16
12
Офсайды
3
1
Количество передач
293
522
Сейвы
3
0
Точность передач %
75
86
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
3
16
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.1
1.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Аталанты», 6-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Аталанта»

Болонья-Аталанта смотреть онлайн 28 сентября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Болонья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+