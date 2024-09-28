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  • «Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 17:50
Галатасарай
28.09.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Касымпаша
20' В. Осимхен 28' В. Осимхен 34' М. Икарди
44' М. Фалл 83' Х. Хайрадинович (П) 90+5' Н. Да Кошта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
1
Andreas Gianniotis
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
35
Айтач Кара
(К) ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Мамаду Фалл
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Эфе Акман
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
3-3-2-2
16
Муслера
25
Нельссон
42
Бартакжи
15
Йелерт
26
Демирбай
8
Сара
11
Акгюн
4
Якобс
7
Салаи
9
Икарди
45
Осимхен
4-3-2-1
1
3
Опоку
58
Озкан
2
Винк
12
Бен Уанес
88
Кафу
35
Кара
10
Хайрадинович
7
Фалл
72
Барак
10
Да Кошта
11
Акгюн
23
Айхан
23
Айхан
11
Акгюн
8
Сара
10
Кутлу
10
Кутлу
8
Сара
7
Салаи
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Салаи
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
12
Бен Уанес
4
Омеруо
4
Омеруо
12
Бен Уанес
10
Да Кошта
5
Чифтпинар
5
Чифтпинар
10
Да Кошта
88
Кафу
18
Гюль
18
Гюль
88
Кафу
72
Барак
4
Эспиноса
4
Эспиноса
72
Барак
Остались в запасе
Галатасарай
Касымпаша
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
25
Ali Emre Yanar
ВР
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
15
Yaman Suakar
ЦП
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Галатасарай - Касымпаша
2
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
10
Офсайды
4
1
Количество передач
392
389
Сейвы
4
0
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.06
2.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Касымпаша», 7-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Касымпаша»

«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Касымпаша Галатасарай
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