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  • «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 18:20
Вулверхэмптон
28.09.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
56' Р. Айт Нури
45+2' И. Конате 61' М. Салах (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Андре
ОП
99
Марио Лемина
(К) ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Карлос Форбс
ЛВ
21
Родригу Гомеш
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
4-2-2-2
26
Джонстон
21
Айт Нури
14
Буэно
24
Тоти
27
Семеду
7
Андре
99
Лемина
27
Беллегард
35
Гомес
22
Ларсен
10
Кунья
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
14
Диас
14
Буэно
20
Дойл
20
Дойл
14
Буэно
27
Беллегард
9
Форбс
9
Форбс
27
Беллегард
22
Ларсен
7
Хванг
7
Хванг
22
Ларсен
3
Робертсон
2
Гомес
2
Гомес
3
Робертсон
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
1
Жозе Са
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
2
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
16
8
Офсайды
1
2
Количество передач
418
529
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
2.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Ливерпуля», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Вулверхэмптон
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