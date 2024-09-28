28.09.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
4-2-2-2
26
Джонстон
21
Айт Нури
14
Буэно
24
Тоти
27
Семеду
7
Андре
99
Лемина
27
Беллегард
35
Гомес
22
Ларсен
10
Кунья
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
14
Диас
14
Буэно
20
Дойл
20
Дойл
14
Буэно
27
Беллегард
9
Форбс
9
Форбс
27
Беллегард
22
Ларсен
7
Хванг
7
Хванг
22
Ларсен
3
Робертсон
2
Гомес
2
Гомес
3
Робертсон
8
Собослаи
21
Джонс
21
Джонс
8
Собослаи
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Ливерпуль
1
Жозе Са
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
15
Alfie Pond
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Вулверхэмптон - Ливерпуль
2
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
10
Нарушения
16
8
Офсайды
1
2
Количество передач
418
529
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
2.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» против «Ливерпуля», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»