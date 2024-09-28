28.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
23
Мангала
6
Дукуре
7
Ндиайе
11
Макнил
35
Линдстрем
9
Калверт-Льюин
4-2-2-2
1
Хендерсон
27
Муньос
5
Лакруа
6
Гехи
3
Митчелл
20
Уортон
5
Лерма
18
Камада
10
Эзе
9
Нкетиа
14
Матета
23
Мангала
37
Гарнер
37
Гарнер
23
Мангала
11
Макнил
5
Гуйе
5
Гуйе
11
Макнил
35
Линдстрем
11
Харрисон
11
Харрисон
35
Линдстрем
9
Нкетиа
27
Шлупп
27
Шлупп
9
Нкетиа
20
Уортон
19
Хьюз
19
Хьюз
20
Уортон
18
Камада
7
Сарр
7
Сарр
18
Камада
Остались в запасе
Эвертон
Кристал Пэлас
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
30
Мэтт Тернер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
23
Бету
ЦФ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
15
Франко Уме-Чибуэзе
ПВ
19
Asher Agbinone
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
11
Офсайды
2
0
Количество передач
345
521
Сейвы
3
0
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Кристал Пэлас», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Кристал Пэлас»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»