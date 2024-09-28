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  • «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 13:20
Ньюкасл
28.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
58' Э. Гордон (П)
35' Й. Гвардиол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
22
Савиньо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
3-1-3-3
1
Поуп
33
Берн
5
Шер
2
Триппьер
16
Тонали
11
Барнс
3
Холл
39
Гимарайнс
17
Гордон
7
Жоэлинтон
23
Мерфи
3-2-2-2-1
31
Эдерсон
3
Диаш
25
Аканджи
24
Гвардиол
82
Льюис
2
Уокер
8
Ковачич
20
Гюндоган
20
Силва
10
Грилиш
9
Холанд
2
Триппьер
2
Ливраменто
2
Ливраменто
2
Триппьер
16
Тонали
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
16
Тонали
11
Барнс
28
Уиллок
28
Уиллок
11
Барнс
20
Гюндоган
47
Фоден
47
Фоден
20
Гюндоган
82
Льюис
22
Савиньо
22
Савиньо
82
Льюис
10
Грилиш
11
Доку
11
Доку
10
Грилиш
Остались в запасе
Ньюкасл
Манчестер Сити
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Ньюкасл - Манчестер Сити
4
4
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
10
Офсайды
1
0
Количество передач
329
554
Сейвы
5
3
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Ньюкасл
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