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Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Манчестер Сити», 6-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»