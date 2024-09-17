17.09.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Янг Бойз
Янг Бойз
4-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
4
Зукру
5
Камара
13
Атекаме
19
Ниасс
30
Лаупер
24
Угринич
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
3-1-3-2-1
1
Мартинес
14
Торрес
15
Конса
12
Динь
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
26
Богарде
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
3
Хаджам
5
Конте
5
Конте
3
Хаджам
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
99
Монтейру
19
Малес
19
Малес
99
Монтейру
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
19
Ниасс
12
Элиа
12
Элиа
19
Ниасс
18
Тилеманс
22
Матсен
22
Матсен
18
Тилеманс
26
Богарде
34
Карлос
34
Карлос
26
Богарде
12
Динь
6
Баркли
6
Баркли
12
Динь
41
Рэмзи
10
Буэндия
10
Буэндия
41
Рэмзи
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Янг Бойз
Астон Вилла
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Янг Бойз - Астон Вилла
4
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
12
Офсайды
4
0
Количество передач
363
405
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.18
Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Астон Виллы», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»