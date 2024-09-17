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  • «Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

17 сентября 2024, 18:35
Янг Бойз
17.09.2024, вторник, 19:45
Лига чемпионов, 1 тур
0 : 3
Завершен
Астон Вилла
27' Ю. Тилеманс 38' Д. Рэмзи 86' А. Онана
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
(К) ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
3
Хаджам
4
Зукру
5
Камара
13
Атекаме
19
Ниасс
30
Лаупер
24
Угринич
19
Колли
35
Ганвула
99
Монтейру
3-1-3-2-1
1
Мартинес
14
Торрес
15
Конса
12
Динь
24
Онана
7
МакГинн
18
Тилеманс
26
Богарде
41
Рэмзи
17
Роджерс
11
Уоткинс
3
Хаджам
5
Конте
5
Конте
3
Хаджам
19
Колли
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
19
Колли
99
Монтейру
19
Малес
19
Малес
99
Монтейру
35
Ганвула
10
Иттен
10
Иттен
35
Ганвула
19
Ниасс
12
Элиа
12
Элиа
19
Ниасс
18
Тилеманс
22
Матсен
22
Матсен
18
Тилеманс
26
Богарде
34
Карлос
34
Карлос
26
Богарде
12
Динь
6
Баркли
6
Баркли
12
Динь
41
Рэмзи
10
Буэндия
10
Буэндия
41
Рэмзи
11
Уоткинс
22
Дуран
22
Дуран
11
Уоткинс
Остались в запасе
Янг Бойз
Астон Вилла
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
46
Джо Гаучи
ВР
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Янг Бойз - Астон Вилла
4
1
Всего ударов по воротам
12
20
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
14
12
Офсайды
4
0
Количество передач
363
405
Сейвы
4
5
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.59
2.18

Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Астон Виллы», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Астон Вилла»

«Янг Бойз» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Астон Вилла Янг Бойз
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