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Смотреть прямую трансляцию матча «Янг Бойз» против «Астон Виллы», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» – «Астон Вилла»