Составы команд
Венесуэла
Венесуэла
4-1-3-1-1
22
Ромо
15
Наварро
24
Осорио
2
Феррарези
4
Арамбуру
13
Мартинес
8
Кассерес
10
Сеговия
10
Сотельдо
20
Белло
23
Рондон
4-2-3-1
1
Рочет
13
Варела
24
Буэно
3
Касерес
6
Оласа
15
Мартинес
5
Угарте
19
Оливера
11
Пельистри
20
Араухо
18
Родригес
8
Кассерес
8
Ринкон
8
Ринкон
8
Кассерес
10
Сеговия
7
Саварино
7
Саварино
10
Сеговия
20
Белло
11
Мачис
11
Мачис
20
Белло
23
Рондон
29
Кадис
29
Кадис
23
Рондон
11
Пельистри
6
Сараччи
6
Сараччи
11
Пельистри
3
Касерес
3
Маричаль
3
Маричаль
3
Касерес
Торрес
25
Фонсека
25
Фонсека
Торрес
18
Родригес
21
Торрес
21
Торрес
18
Родригес
20
Араухо
0
Мерентьель
0
Мерентьель
20
Араухо
Остались в запасе
Венесуэла
Уругвай
12
Alain Baroja
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
15
Хесус Буэно
ОП
19
Джон Мурильо
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
14
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
9
Lucas Pino
ЦП
8
Tiago Palacios
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
12
Alain Baroja
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Рубен Рамирес
ЦЗ
15
Delvin Alfonzo
ЦЗ
15
Хесус Буэно
ОП
19
Джон Мурильо
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
14
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
9
Lucas Pino
ЦП
8
Tiago Palacios
ЦП
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Батиста
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Венесуэла - Уругвай
3
4
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
17
Офсайды
2
5
Количество передач
287
376
Сейвы
2
6
Точность передач %
68
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
10
6
Смотреть прямую трансляцию матча Венесуэла против Уругвая, 8-й тур отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2024 в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венесуэла – Уругвай
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»