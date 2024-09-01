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  • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 16:50
1
Манчестер Юнайтед
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
35' Л. Диас 42' Л. Диас 56' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
16
Амад Диалло
ПВ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
14
Диас
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
5
Каземиро
15
Колльер
15
Колльер
5
Каземиро
11
Зиркзее
24
Эриксен
24
Эриксен
11
Зиркзее
17
Гарначо
16
Диалло
16
Диалло
17
Гарначо
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
4
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
7
Офсайды
0
2
Количество передач
492
453
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», 3-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» смотреть онлайн 1 сентября

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Комментарии (1)
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Damir07
1725209334
Вот вам команда тен хага Кривоногий де лигт Бавария не глупая команда если бы этот защитник хотя бы нормальный то не продали бы По ходу всю команду вместе с этим тренером скоро выкинут Первая отставка скоро
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