01.09.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
4-1-1-3-1
24
Онана
3
Мазрауи
4
де Лигт
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
20
Мэйну
17
Гарначо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
20
Жота
14
Диас
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
5
Каземиро
15
Колльер
15
Колльер
5
Каземиро
11
Зиркзее
24
Эриксен
24
Эриксен
11
Зиркзее
17
Гарначо
16
Диалло
16
Диалло
17
Гарначо
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
4
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
7
Офсайды
0
2
Количество передач
492
453
Сейвы
0
3
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», 3-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»