01.09.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ньюкасл
Ньюкасл
4-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
6
Келли
33
Берн
17
Крафт
11
Барнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Исак
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
28
Одобер
8
Лонгстафф
16
Тонали
16
Тонали
8
Лонгстафф
6
Келли
3
Холл
3
Холл
6
Келли
17
Гордон
10
Альмирон
10
Альмирон
17
Гордон
11
Барнс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Барнс
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
29
Сарр
22
Джонсон
22
Джонсон
29
Сарр
28
Одобер
11
Вернер
11
Вернер
28
Одобер
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
4
4
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
12
Нарушения
16
13
Офсайды
2
4
Количество передач
253
491
Сейвы
6
1
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», 3-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»