Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 14:20
Ньюкасл
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Тоттенхэм
37' Х. Барнс 78' А. Исак
56' Д. Берн (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
(К) ЦП
7
Жоэлинтон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Вильям Осула
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-3-2-1
1
Поуп
2
Ливраменто
6
Келли
33
Берн
17
Крафт
11
Барнс
39
Гимарайнс
8
Лонгстафф
17
Гордон
7
Жоэлинтон
9
Исак
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
28
Одобер
8
Лонгстафф
16
Тонали
16
Тонали
8
Лонгстафф
6
Келли
3
Холл
3
Холл
6
Келли
17
Гордон
10
Альмирон
10
Альмирон
17
Гордон
11
Барнс
23
Мерфи
23
Мерфи
11
Барнс
28
Биссума
30
Бентанкур
30
Бентанкур
28
Биссума
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
29
Сарр
22
Джонсон
22
Джонсон
29
Сарр
28
Одобер
11
Вернер
11
Вернер
28
Одобер
Остались в запасе
Ньюкасл
Тоттенхэм
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ньюкасл - Тоттенхэм
4
4
Всего ударов по воротам
9
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
7
12
Нарушения
16
13
Офсайды
2
4
Количество передач
253
491
Сейвы
6
1
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», 3-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл»«Тоттенхэм»

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ньюкасл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+