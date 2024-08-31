31.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Вест Хэм
Вест Хэм
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
3
Килман
15
Мавропанос
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
24
Гвардиол
25
Аканджи
8
Ковачич
20
Силва
11
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
11
Доку
23
Ареоля
22
Фабиански
22
Фабиански
23
Ареоля
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
28
Соучек
4
Альварес
20
Боуэн
38
Саммервил
38
Саммервил
20
Боуэн
18
Антонио
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Антонио
11
Де Брюйне
15
Аке
15
Аке
11
Де Брюйне
24
Гвардиол
2
Уокер
2
Уокер
24
Гвардиол
11
Доку
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Доку
10
Грилиш
27
Нуньес
27
Нуньес
10
Грилиш
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
3
2
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
3
Офсайды
0
1
Количество передач
325
716
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
92
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
19
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.64
3.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Манчестер Сити», 3-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»