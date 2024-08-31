Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 18:20
Вест Хэм
31.08.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
19' Р. Диаш (АГ)
10' Э. Холанд 30' Э. Холанд 83' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
31
Луис Гилерме
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
4-1-1-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
3
Килман
15
Мавропанос
29
Ван-Биссака
4
Альварес
2
Родригес
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
3
Диаш
24
Гвардиол
25
Аканджи
8
Ковачич
20
Силва
11
Де Брюйне
10
Грилиш
9
Холанд
11
Доку
23
Ареоля
22
Фабиански
22
Фабиански
23
Ареоля
33
Эмерсон
34
Цоуфал
34
Цоуфал
33
Эмерсон
4
Альварес
28
Соучек
28
Соучек
4
Альварес
20
Боуэн
38
Саммервил
38
Саммервил
20
Боуэн
18
Антонио
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
18
Антонио
11
Де Брюйне
15
Аке
15
Аке
11
Де Брюйне
24
Гвардиол
2
Уокер
2
Уокер
24
Гвардиол
11
Доку
20
Гюндоган
20
Гюндоган
11
Доку
10
Грилиш
27
Нуньес
27
Нуньес
10
Грилиш
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
3
2
Всего ударов по воротам
10
23
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
11
Нарушения
10
3
Офсайды
0
1
Количество передач
325
716
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
92
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
19
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.64
3.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Вест Хэм» против «Манчестер Сити», 3-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Вест Хэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+