26.08.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 7 тур
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
3-3-2-2
16
Корякин
24
Клещенко
75
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
50
Фищенко
15
Шадринцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Концевой
7
Юшин
4-2-1-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
31
Касимов
13
Тюрин
13
Агеев
38
Мусаев
88
Сокол
88
Сокол
38
Мусаев
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
80
Концевой
10
Рейна
10
Рейна
80
Концевой
13
Тюрин
3
Плиев
3
Плиев
13
Тюрин
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
28
Семенов
22
Завезен
22
Завезен
28
Семенов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
31
Касимов
10
Морозов
10
Морозов
31
Касимов
Остались в запасе
Родина
Ротор
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Родина - Ротор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Ротора»», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»