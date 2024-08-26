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  • «Родина» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

«Родина» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

26 августа 2024, 18:20
Родина
26.08.2024, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ротор
45' А. Юшин 48' Д. Шадринцев
6' Д. Таликин 84' Д. Прищепа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
3-3-2-2
16
Корякин
24
Клещенко
75
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
50
Фищенко
15
Шадринцев
38
Мусаев
72
Гордюшенко
80
Концевой
7
Юшин
4-2-1-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
31
Касимов
13
Тюрин
13
Агеев
38
Мусаев
88
Сокол
88
Сокол
38
Мусаев
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
80
Концевой
10
Рейна
10
Рейна
80
Концевой
13
Тюрин
3
Плиев
3
Плиев
13
Тюрин
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
28
Семенов
22
Завезен
22
Завезен
28
Семенов
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
31
Касимов
10
Морозов
10
Морозов
31
Касимов
Остались в запасе
Родина
Ротор
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Руслан Кукушбаев
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Родина - Ротор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Ротора»», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Ротор»

«Родина» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Родина
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