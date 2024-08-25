25.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
32
Naïm Byar
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
70
Маццокки
68
Лоботка
99
Ангисса
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
4-3-1-2
1
Скорупски
6
Эрлич
17
Беукема
4
Пош
22
Ликояннис
19
Фройлер
6
Моро
20
Эбишер
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
70
Маццокки
37
Спинаццола
37
Спинаццола
70
Маццокки
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
18
Распадори
18
Симеоне
18
Симеоне
18
Распадори
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
6
Эрлич
26
Лукуми
26
Лукуми
6
Эрлич
20
Эбишер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
20
Эбишер
14
Ндой
21
Карлссон
21
Карлссон
14
Ндой
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
Остались в запасе
Наполи
Болонья
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ПЗ
78
Дженнаро Яккарино
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Коли Сако
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
32
Naïm Byar
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
94
Франческо Меццони
ПЗ
78
Дженнаро Яккарино
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
6
Коли Сако
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
32
Naïm Byar
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Наполи - Болонья
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
17
Офсайды
1
1
Количество передач
338
534
Сейвы
2
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Болоньи», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Аталанта»
- Прямой эфир матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»