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  • «Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 18:50
Барселона
24.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
24' Л. Ямаль 75' Р. Левандовски
42' О. Сансет (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
22
Марк Берналь
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
18
Жерар Мартин
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
34
Ойер Гастези
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-2-3-1
1
тер Стеген
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
22
Берналь
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
4-1-1-3-1
13
Падилья
15
Леке
5
Альварес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Весга
6
Прадос
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
22
Берналь
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Берналь
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
9
Торрес
7
Лопес
7
Лопес
9
Торрес
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
6
Весга
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
7
Арес
7
Арес
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Хулен Агирресабала
ВР
34
Ойер Гастези
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
34
Ойер Гастези
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
4
5
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
5
Количество передач
566
289
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.04
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетик», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик»

«Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Барселона
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