24.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-3-1
1
тер Стеген
3
Бальде
5
Кубарси
26
Мартинес
23
Кунде
22
Берналь
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Торрес
9
Левандовски
4-1-1-3-1
13
Падилья
15
Леке
5
Альварес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Весга
6
Прадос
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
22
Берналь
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Берналь
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
9
Торрес
7
Лопес
7
Лопес
9
Торрес
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
6
Весга
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
6
Весга
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
8
Сансет
46
Гомес
46
Гомес
8
Сансет
7
Беренгер
7
Арес
7
Арес
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Барселона
Атлетик
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Хулен Агирресабала
ВР
34
Ойер Гастези
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
34
Ойер Гастези
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Барселона - Атлетик
4
5
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
5
Количество передач
566
289
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.04
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетик», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»