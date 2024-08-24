Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лечче», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лечче»