24.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
3-2-3-2
1
Зоммер
28
Павар
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
3
Дармиан
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
9
Тюрам
9
Тареми
3-2-2-1-2
30
Фальконе
15
Жандре
17
Доргу
4
Гашпар
6
Башкиротто
25
Галло
24
Рафья
20
Рамадани
19
Банда
90
Крстович
44
Пьерре
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
9
Тюрам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
9
Тюрам
44
Пьерре
10
Бериша
10
Бериша
44
Пьерре
90
Крстович
29
Кулибали
29
Кулибали
90
Крстович
19
Банда
20
Моренте
20
Моренте
19
Банда
24
Рафья
50
Пьеротти
50
Пьеротти
24
Рафья
Остались в запасе
Интер
Лечче
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Интер - Лечче
2
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
9
12
Офсайды
4
0
Количество передач
578
371
Сейвы
4
1
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.48
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Лечче», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Лечче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»