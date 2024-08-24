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  • «Боруссия» Д – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Боруссия» Д – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 18:20
Боруссия Д
24.08.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
72' Д. Гиттенс 90+3' Д. Гиттенс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К) ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
8
Феликс Нмеча
АП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кобель
3
Антон
25
Зюле
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мален
4-1-2-2-1
1
Трапп
5
Кристенсен
3
Тута
3
Теате
4
Кох
6
Скири
8
Шаиби
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
22
Мармуш
8
Брандт
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
8
Брандт
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Нмеча
20
Забитцер
23
Джан
10
Рейна
10
Рейна
23
Джан
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Мален
14
Байер
14
Байер
14
Мален
3
Теате
27
Нкунку
27
Нкунку
3
Теате
27
Гетце
6
Хойлунд
6
Хойлунд
27
Гетце
22
Экитике
7
Кнауфф
7
Кнауфф
22
Экитике
22
Мармуш
31
Матанович
31
Матанович
22
Мармуш
8
Шаиби
42
Узун
42
Узун
8
Шаиби
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
6
2
Офсайды
0
1
Количество передач
709
293
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Айнтрахта», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Айнтрахт»

Боруссия Дортмунд-Анйтрахт сомтреть онлайн 24 августа

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Айнтрахт Боруссия Д
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