24.08.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-2-2-1
1
Кобель
3
Антон
25
Зюле
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мален
4-1-2-2-1
1
Трапп
5
Кристенсен
3
Тута
3
Теате
4
Кох
6
Скири
8
Шаиби
15
Ларссон
22
Экитике
27
Гетце
22
Мармуш
8
Брандт
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
8
Брандт
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Нмеча
20
Забитцер
23
Джан
10
Рейна
10
Рейна
23
Джан
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Мален
14
Байер
14
Байер
14
Мален
3
Теате
27
Нкунку
27
Нкунку
3
Теате
27
Гетце
6
Хойлунд
6
Хойлунд
27
Гетце
22
Экитике
7
Кнауфф
7
Кнауфф
22
Экитике
22
Мармуш
31
Матанович
31
Матанович
22
Мармуш
8
Шаиби
42
Узун
42
Узун
8
Шаиби
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
23
Жан Бахоя
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
6
2
Офсайды
0
1
Количество передач
709
293
Сейвы
3
3
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.96
1.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Айнтрахта», 1-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»