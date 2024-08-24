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  • «Шинник» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Шинник» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 14:50
Шинник
24.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Алания
65' В. Алейников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Глеб Калинин
ЦП
46
Егор Синицын
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
3-3-1-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
5
Зинков
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
9
Федоров
4-2-2-2
25
Солдатенко
5
Татаев
15
Плиев
19
Бутаев
45
Москаленчик
8
Хугаев
15
Цаллагов
6
Тарба
30
Гаглоев
7
Гурциев
99
Абдоков
5
Зинков
78
Якушевич
78
Якушевич
5
Зинков
2
Скворцов
90
Шакуро
90
Шакуро
2
Скворцов
8
Сухомлинов
78
Куль
78
Куль
8
Сухомлинов
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
99
Абдоков
17
Кокоев
17
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
23
Нафиков
23
Нафиков
7
Гурциев
6
Тарба
10
Хадарцев
10
Хадарцев
6
Тарба
Остались в запасе
Шинник
Алания
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Шинник - Алания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Алании», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Алания»

«Шинник» – «Алания»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Алания Шинник
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