24.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 7 тур
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
3-3-1-2-1
95
Вамбольт
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
5
Зинков
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
9
Федоров
4-2-2-2
25
Солдатенко
5
Татаев
15
Плиев
19
Бутаев
45
Москаленчик
8
Хугаев
15
Цаллагов
6
Тарба
30
Гаглоев
7
Гурциев
99
Абдоков
5
Зинков
78
Якушевич
78
Якушевич
5
Зинков
2
Скворцов
90
Шакуро
90
Шакуро
2
Скворцов
8
Сухомлинов
78
Куль
78
Куль
8
Сухомлинов
8
Хугаев
6
Макаров
6
Макаров
8
Хугаев
99
Абдоков
17
Кокоев
17
Кокоев
99
Абдоков
7
Гурциев
23
Нафиков
23
Нафиков
7
Гурциев
6
Тарба
10
Хадарцев
10
Хадарцев
6
Тарба
Остались в запасе
Шинник
Алания
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
46
Егор Синицын
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
77
Эрик Губиев
ПЗ
17
Руслан Дауров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Султан Тазабаев
Статистика матча Шинник - Алания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Алании», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»