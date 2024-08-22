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  • «Ланс» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

«Ланс» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

22 августа 2024, 20:50
Ланс
22.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Панатинаикос
4' П. Франковски 34' У. Саид
53' Ф. Иоаннидис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
31
Филип Джуричич
АП
11
Тете
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Ланс
1
Денис Петрич
ВР
12
Эрве Коффи
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Панатинаикос
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
4-1-3-2
30
Самба
20
Машадо
15
Дансо
2
Медина
24
Гради
17
Диуф
95
Франковски
10
Кошта
28
Томассон
22
Саид
7
Сотока
4-1-1-3-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
11
Тете
31
Джуричич
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
20
Машадо
13
Чавес
13
Чавес
20
Машадо
10
Кошта
45
Хусанов
45
Хусанов
10
Кошта
28
Томассон
6
Менди
6
Менди
28
Томассон
22
Саид
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
22
Саид
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
31
Джуричич
88
Максимович
88
Максимович
31
Джуричич
15
Арао
18
Лимниос
18
Лимниос
15
Арао
11
Тете
28
Пельистри
28
Пельистри
11
Тете
22
Гнезда Черин
19
Еремеефф
19
Еремеефф
22
Гнезда Черин
Остались в запасе
Ланс
Панатинаикос
1
Денис Петрич
ВР
12
Эрве Коффи
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Зека
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
12
Эрве Коффи
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Зека
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Ланс - Панатинаикос
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
16
Офсайды
3
2
Количество передач
318
589
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Панатинаикоса», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Панатинаикос»

«Ланс» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Панатинаикос Ланс
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