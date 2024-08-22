22.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ланс
Ланс
4-1-3-2
30
Самба
20
Машадо
15
Дансо
2
Медина
24
Гради
17
Диуф
95
Франковски
10
Кошта
28
Томассон
22
Саид
7
Сотока
4-1-1-3-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
11
Тете
31
Джуричич
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
20
Машадо
13
Чавес
13
Чавес
20
Машадо
10
Кошта
45
Хусанов
45
Хусанов
10
Кошта
28
Томассон
6
Менди
6
Менди
28
Томассон
22
Саид
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
22
Саид
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
31
Джуричич
88
Максимович
88
Максимович
31
Джуричич
15
Арао
18
Лимниос
18
Лимниос
15
Арао
11
Тете
28
Пельистри
28
Пельистри
11
Тете
22
Гнезда Черин
19
Еремеефф
19
Еремеефф
22
Гнезда Черин
Остались в запасе
Ланс
Панатинаикос
1
Денис Петрич
ВР
12
Эрве Коффи
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Зека
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
12
Эрве Коффи
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Зека
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Ланс - Панатинаикос
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
16
Офсайды
3
2
Количество передач
318
589
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Панатинаикоса», 4-й раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»