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  • «Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

21 августа 2024, 20:50
Мидтьюлланд
21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Слован
79' Э. Чилуфья
59' С. Блэкмен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Слован
71
Доминик Такац
ВР
4
Гурам Кашия
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
12
Кенан Байрич
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Владимир Вайсс
(К) ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Шарани Зуберу
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
28
Сесар Блэкмен
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
28
Андре Ремер
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Олафссон
2
Андерссон
4
Диао
22
Серенсен
18
Жуниньо
32
Мартинес
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
9
Франкулину
2-4-1-3
71
Такац
4
Кашия
6
Виммер
33
Куцка
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
10
Толич
28
Блэкмен
13
Стрелец
23
Зуберу
18
Жуниньо
29
Габриэль
29
Габриэль
18
Жуниньо
9
Франкулину
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
9
Франкулину
16
Букса
14
Чилуфья
14
Чилуфья
16
Букса
23
Зуберу
37
Сзоке
37
Сзоке
23
Зуберу
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Марчелли
11
Барсегян
10
Толич
88
Саввидис
88
Саввидис
10
Толич
7
Вайсс
21
Мак
21
Мак
7
Вайсс
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Слован
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Мидтьюлланд - Слован
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
2
Количество передач
511
340
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Слована», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд»«Слован»

«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Слован Мидтьюлланд
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