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Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Слована», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Слован»