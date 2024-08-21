21.08.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Мидтьюлланд
Мидтьюлланд
4-1-1-2-2
1
Олафссон
2
Андерссон
4
Диао
22
Серенсен
18
Жуниньо
32
Мартинес
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
9
Франкулину
2-4-1-3
71
Такац
4
Кашия
6
Виммер
33
Куцка
11
Барсегян
7
Вайсс
12
Байрич
10
Толич
28
Блэкмен
13
Стрелец
23
Зуберу
18
Жуниньо
29
Габриэль
29
Габриэль
18
Жуниньо
9
Франкулину
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
9
Франкулину
16
Букса
14
Чилуфья
14
Чилуфья
16
Букса
23
Зуберу
37
Сзоке
37
Сзоке
23
Зуберу
11
Барсегян
10
Марчелли
10
Марчелли
11
Барсегян
10
Толич
88
Саввидис
88
Саввидис
10
Толич
7
Вайсс
21
Мак
21
Мак
7
Вайсс
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Слован
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
41
Микель Гогорза
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
23
Элвис Айзек
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Мидтьюлланд - Слован
1
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
2
Количество передач
511
340
Сейвы
4
5
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Мидтьюлланд» против «Слована», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланд» – «Слован»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»