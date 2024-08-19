19.08.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лестер
Лестер
4-2-3-1
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
4
Ндиди
6
Уинкс
14
Рид
10
Буонанотте
7
Фатаву
9
Варди
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
29
Сарр
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
10
Буонанотте
34
Сумаре
34
Сумаре
10
Буонанотте
14
Рид
20
МакАтир
20
МакАтир
14
Рид
9
Варди
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Варди
23
Порро
99
Спенс
99
Спенс
23
Порро
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
30
Бентанкур
14
Грей
14
Грей
30
Бентанкур
22
Джонсон
11
Вернер
11
Вернер
22
Джонсон
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
13
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
268
666
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Тоттенхэма», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Тоттенхэм»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»