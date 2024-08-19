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  • «Лестер» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

«Лестер» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

19 августа 2024, 20:50
Лестер
19.08.2024, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
57' Д. Варди
29' П. Порро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
6
Гарри Уинкс
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Джейми Варди
(К) ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-3-1
1
Хермансен
34
Кристиансен
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
4
Ндиди
6
Уинкс
14
Рид
10
Буонанотте
7
Фатаву
9
Варди
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
21
Ромеро
37
ван де Вен
13
Удогие
29
Сарр
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
19
Соланке
10
Буонанотте
34
Сумаре
34
Сумаре
10
Буонанотте
14
Рид
20
МакАтир
20
МакАтир
14
Рид
9
Варди
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Варди
23
Порро
99
Спенс
99
Спенс
23
Порро
29
Сарр
15
Бергвалл
15
Бергвалл
29
Сарр
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
30
Бентанкур
14
Грей
14
Грей
30
Бентанкур
22
Джонсон
11
Вернер
11
Вернер
22
Джонсон
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
1
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
13
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
268
666
Сейвы
5
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Лестер» против «Тоттенхэма», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лестер»«Тоттенхэм»

«Лестер» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Лестер
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