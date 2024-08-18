Составы команд
Кальяри
Кальяри
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
24
Ветеска
5
Луперто
3
Ауджелло
18
Прати
4
Цаппа
18
Марин
14
Дейола
91
Пикколи
11
Лувумбо
3-2-2-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
59
Залевски
28
Ле Фе
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
18
Прати
8
Адопо
8
Адопо
18
Прати
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
11
Лувумбо
30
Паволетти
30
Паволетти
11
Лувумбо
28
Ле Фе
8
Бальданци
8
Бальданци
28
Ле Фе
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Довбик
59
Залевски
21
Дибала
21
Дибала
59
Залевски
Остались в запасе
Кальяри
Рома
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кальяри - Рома
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
7
Офсайды
3
2
Количество передач
334
444
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Ромы», 1-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Рома»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»