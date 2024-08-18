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  • «Кальяри» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Кальяри» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 19:35
Кальяри
18.08.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Маттео Прати
ОП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
(К) ЦП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Рома
99
Миле Свилар
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
(К) АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Рома
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
67
Жоау Кошта
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-3-2-2
1
Скуффет
27
Ацци
24
Ветеска
5
Луперто
3
Ауджелло
18
Прати
4
Цаппа
18
Марин
14
Дейола
91
Пикколи
11
Лувумбо
3-2-2-2-1
99
Свилар
17
Анхелиньо
23
Манчини
5
Н'Дика
2
Челик
59
Залевски
28
Ле Фе
4
Кристанте
18
Соуле
7
Пеллегрини
9
Довбик
18
Прати
8
Адопо
8
Адопо
18
Прати
91
Пикколи
18
Лападула
18
Лападула
91
Пикколи
11
Лувумбо
30
Паволетти
30
Паволетти
11
Лувумбо
28
Ле Фе
8
Бальданци
8
Бальданци
28
Ле Фе
18
Соуле
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
9
Довбик
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Довбик
59
Залевски
21
Дибала
21
Дибала
59
Залевски
Остались в запасе
Кальяри
Рома
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
12
Велизар-Илия Илиев
ВР
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
45
Антуан Макумбу
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
12
Ален Шерри
ЦФ
4
Маттиа Феличи
ЦФ
7
Кингстон Мутандва
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Марин
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
26
Самуэль Даль
ЛЗ
72
Federico Nardin
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кальяри - Рома
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
7
Офсайды
3
2
Количество передач
334
444
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
0.92
0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Кальяри» против «Ромы», 1-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кальяри» – «Рома»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

«Кальяри» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Кальяри
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