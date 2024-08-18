18.08.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Фернандес
10
Палмер
11
Джексон
28
Нкунку
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
24
Гвардиол
25
Аканджи
3
Диаш
8
Ковачич
22
Савиньо
11
Де Брюйне
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
45
Лавиа
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
45
Лавиа
28
Нкунку
7
Нету
7
Нету
28
Нкунку
11
Джексон
9
Гиу
9
Гиу
11
Джексон
22
Савиньо
47
Фоден
47
Фоден
22
Савиньо
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
477
527
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.82
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Сити», 1-й тур Английской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «SportCast».
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Источник: «Бомбардир»