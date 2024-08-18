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Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Сити», 1-й тур Английской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити»