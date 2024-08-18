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  • «Челси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Челси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 17:20
Челси
18.08.2024, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
18' Э. Холанд 84' М. Ковачич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
4-3-2-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
17
Фернандес
10
Палмер
11
Джексон
28
Нкунку
4-1-3-2
31
Эдерсон
82
Льюис
24
Гвардиол
25
Аканджи
3
Диаш
8
Ковачич
22
Савиньо
11
Де Брюйне
20
Силва
11
Доку
9
Холанд
17
Кукурелья
12
Вейга
12
Вейга
17
Кукурелья
45
Лавиа
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
45
Лавиа
28
Нкунку
7
Нету
7
Нету
28
Нкунку
11
Джексон
9
Гиу
9
Гиу
11
Джексон
22
Савиньо
47
Фоден
47
Фоден
22
Савиньо
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
33
Нико О'Райли
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
1
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
9
Офсайды
2
1
Количество передач
477
527
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.82

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Манчестер Сити», 1-й тур Английской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити»

Челси-Манчестер Сити смотреть онлайн 18 августа

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Челси
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