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  • «Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Валенсия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 21:20
Валенсия
17.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
44' У. Дуро
45+5' Р. Левандовски 49' Р. Левандовски (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
(К) ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
(К) ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
22
Марк Берналь
ЦП
11
Рафинья
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Álex Serra
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
27
Давид Оторби
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
Барселона
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жерар Мартин
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
8
Педри
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
4-3-3
25
Мамардашвили
21
Васкес
3
Гасиоровски
3
Москера
14
Корреа
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
9
Дуро
16
Лопес
17
Мир
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
26
Мартинес
5
Кубарси
23
Кунде
3
Бальде
6
Касадо
22
Берналь
9
Торрес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
16
Лопес
20
Фулкье
20
Фулкье
16
Лопес
8
Гуэрра
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Гуэрра
21
Васкес
10
Техон
10
Техон
21
Васкес
17
Мир
27
Оторби
27
Оторби
17
Мир
8
Алмейда
99
Гомес
99
Гомес
8
Алмейда
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
22
Берналь
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Берналь
5
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
5
Кубарси
9
Торрес
8
Педри
8
Педри
9
Торрес
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Álex Serra
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Álex Serra
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Валенсия - Барселона
2
3
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
13
Офсайды
7
1
Количество передач
314
581
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
3.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Барселоны», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона»

  • Прямую трасляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

Валенсия-Барселона смотреть онлайн 17 августа

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Валенсия
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