17.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-3
25
Мамардашвили
21
Васкес
3
Гасиоровски
3
Москера
14
Корреа
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
9
Дуро
16
Лопес
17
Мир
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
26
Мартинес
5
Кубарси
23
Кунде
3
Бальде
6
Касадо
22
Берналь
9
Торрес
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
16
Лопес
20
Фулкье
20
Фулкье
16
Лопес
8
Гуэрра
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Гуэрра
21
Васкес
10
Техон
10
Техон
21
Васкес
17
Мир
27
Оторби
27
Оторби
17
Мир
8
Алмейда
99
Гомес
99
Гомес
8
Алмейда
3
Бальде
18
Мартин
18
Мартин
3
Бальде
22
Берналь
24
Гарсия
24
Гарсия
22
Берналь
5
Кубарси
15
Кристенсен
15
Кристенсен
5
Кубарси
9
Торрес
8
Педри
8
Педри
9
Торрес
10
Ямаль
10
Виктор
10
Виктор
10
Ямаль
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Álex Serra
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
34
Raúl Jiménez Latorre
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Álex Serra
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
14
Альберто Мари
ЦФ
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
16
Алекс Валье
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Валенсия - Барселона
2
3
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
13
Офсайды
7
1
Количество передач
314
581
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.13
3.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Барселоны», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»