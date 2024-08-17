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  • «Арсенал» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Арсенал» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 15:50
Арсенал
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
25' К. Хаверц 74' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
99
Марио Лемина
(К) ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-1-3-2
1
Са
2
Доэрти
15
Москера
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
21
Гомеш
35
Гомес
27
Беллегард
7
Хванг
22
Ларсен
47
Зинченко
12
Тимбер
12
Тимбер
47
Зинченко
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
41
Райс
9
Жезус
9
Жезус
41
Райс
21
Айт Нури
15
Доусон
15
Доусон
21
Айт Нури
22
Ларсен
10
Шикинью
10
Шикинью
22
Ларсен
35
Гомес
7
Сарабия
7
Сарабия
35
Гомес
21
Гомеш
11
Поденсе
11
Поденсе
21
Гомеш
27
Беллегард
10
Кунья
10
Кунья
27
Беллегард
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
2
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
17
14
Офсайды
0
1
Количество передач
419
372
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вулверхэмптона», 1-й тур Английской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон»

Арсенал-Вулверхэмптон смотреть онлайн 17 августа

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Арсенал
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