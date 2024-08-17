17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
4-1-3-2
1
Са
2
Доэрти
15
Москера
24
Тоти
21
Айт Нури
99
Лемина
21
Гомеш
35
Гомес
27
Беллегард
7
Хванг
22
Ларсен
47
Зинченко
12
Тимбер
12
Тимбер
47
Зинченко
7
Сака
19
Троссард
19
Троссард
7
Сака
41
Райс
9
Жезус
9
Жезус
41
Райс
21
Айт Нури
15
Доусон
15
Доусон
21
Айт Нури
22
Ларсен
10
Шикинью
10
Шикинью
22
Ларсен
35
Гомес
7
Сарабия
7
Сарабия
35
Гомес
21
Гомеш
11
Поденсе
11
Поденсе
21
Гомеш
27
Беллегард
10
Кунья
10
Кунья
27
Беллегард
Остались в запасе
Арсенал
Вулверхэмптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Арсенал - Вулверхэмптон
2
2
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
17
14
Офсайды
0
1
Количество передач
419
372
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.26
0.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Вулверхэмптона», 1-й тур Английской Премьер-Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вулверхэмптон»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»