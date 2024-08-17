17.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич Таун
3-2-1-4
28
Уолтон
3
Дэвис
24
Гривз
4
Туанзебе
21
Луонго
8
Морси
20
Хатчинсон
19
Делап
26
Вулфенден
7
Бернс
8
Чаплин
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
20
Жота
7
Бернс
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Бернс
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
4
Туанзебе
11
Шмодикс
11
Шмодикс
4
Туанзебе
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
4
Куанса
16
Конате
16
Конате
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ливерпуль
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ипсвич Таун - Ливерпуль
3
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
9
18
Офсайды
5
0
Количество передач
345
557
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.46
2.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Ипсвич Таун» против «Ливерпуля», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»