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  • «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Ипсвич Таун» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 13:20
Ипсвич Таун
17.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
60' Д. Жота 65' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
8
Сэм Морси
(К) ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ипсвич Таун
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
3-2-1-4
28
Уолтон
3
Дэвис
24
Гривз
4
Туанзебе
21
Луонго
8
Морси
20
Хатчинсон
19
Делап
26
Вулфенден
7
Бернс
8
Чаплин
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
4
ван Дейк
3
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
14
Диас
20
Жота
7
Бернс
2
Джонсон
2
Джонсон
7
Бернс
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
4
Туанзебе
11
Шмодикс
11
Шмодикс
4
Туанзебе
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
19
Делап
12
Аль-Хамади
12
Аль-Хамади
19
Делап
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
4
Куанса
16
Конате
16
Конате
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
12
Брэдли
12
Брэдли
12
Александер-Арнольд
20
Жота
18
Гакпо
18
Гакпо
20
Жота
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ливерпуль
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Киран Маккенна
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Киран Сликер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
15
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ипсвич Таун - Ливерпуль
3
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
9
18
Офсайды
5
0
Количество передач
345
557
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.46
2.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Ипсвич Таун» против «Ливерпуля», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль»

«Ипсвич Таун» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Ипсвич Таун
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