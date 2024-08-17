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Смотреть прямую трансляцию матча «Ипсвич Таун» против «Ливерпуля», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» – «Ливерпуль»