16.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Коньяспор
Коньяспор
3-3-1-1-2
27
5
Язгили
4
Демирбаг
9
Алексич
10
Эрдоган
35
Улджын
12
Гильерме
8
Евтович
18
Ндао
8
14
Найир
4-1-1-2-2
16
Муслера
15
Дюбуа
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
9
Алексич
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
9
Алексич
18
Ндао
18
Прип
18
Прип
18
Ндао
35
Улджын
9
Гедикли
9
Гедикли
35
Улджын
10
Эрдоган
17
Цикалеши
17
Цикалеши
10
Эрдоган
7
Актюркоглу
15
Йелерт
15
Йелерт
7
Актюркоглу
15
Дюбуа
10
Кутлу
10
Кутлу
15
Дюбуа
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
5
17
Офсайды
3
2
Количество передач
320
487
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
76
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.98
Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Галатасарая», 2-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»