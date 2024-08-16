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  • «Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 19:50
Коньяспор
16.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
45' О. Улджын
41' К. Актюркоглу 59' Б. Йилмаз
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
12
Гильерме
(К) ЛЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
14
Умут Найир
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
18
Лука Прип
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-3-1-1-2
27
5
Язгили
4
Демирбаг
9
Алексич
10
Эрдоган
35
Улджын
12
Гильерме
8
Евтович
18
Ндао
8
14
Найир
4-1-1-2-2
16
Муслера
15
Дюбуа
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
8
Сара
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
9
Икарди
9
Алексич
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
9
Алексич
18
Ндао
18
Прип
18
Прип
18
Ндао
35
Улджын
9
Гедикли
9
Гедикли
35
Улджын
10
Эрдоган
17
Цикалеши
17
Цикалеши
10
Эрдоган
7
Актюркоглу
15
Йелерт
15
Йелерт
7
Актюркоглу
15
Дюбуа
10
Кутлу
10
Кутлу
15
Дюбуа
8
Сара
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Сара
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Эфе Акман
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
5
17
Офсайды
3
2
Количество передач
320
487
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
76
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.98

Смотреть прямую трансляцию матча «Коньяспор» против «Галатасарая», 2-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коньяспор» – «Галатасарай»

Коньяспор-Галатасарай смотртеь онлайн 16 августа

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Коньяспор
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