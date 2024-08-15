15.08.2024, четверг, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
1
Силва
15
Перро
5
Бартра
3
Льоренте
20
Сабали
10
Карвалью
21
Рока
8
Форнальс
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Хуанми
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
10
Порту
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
10
Карвалью
5
Кардозо
5
Кардозо
10
Карвалью
8
Форнальс
10
Родри
10
Родри
8
Форнальс
7
Хуанми
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Хуанми
24
Руйбаль
6
Авила
6
Авила
24
Руйбаль
9
Руис
37
Крейчи
37
Крейчи
9
Руис
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
10
Порту
23
Альмена
23
Альмена
10
Порту
21
Эррера
26
Мисехуи
26
Мисехуи
21
Эррера
17
Хиль
7
Стуани
7
Стуани
17
Хиль
Остались в запасе
Бетис
Жирона
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Бетис - Жирона
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
7
Офсайды
1
3
Количество передач
370
579
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Жироны», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»