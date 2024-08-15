Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Жироны», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Жирона»