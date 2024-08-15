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  • «Бетис» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

«Бетис» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

15 августа 2024, 21:20
Бетис
15.08.2024, четверг, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
6' М. Бартра
72' Г. Мисехуи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Набиль Фекир
(К) АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Иван Мартин
АП
10
Порту
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Родри
АП
14
Икер Лосада
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
14
Джон Солис
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Икер Альмена
ПВ
26
Габриэль Мисехуи
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-2-3-1
1
Силва
15
Перро
5
Бартра
3
Льоренте
20
Сабали
10
Карвалью
21
Рока
8
Форнальс
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Хуанми
3-1-2-3-1
13
Газзанига
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
10
Порту
23
Мартин
17
Хиль
9
Руис
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
10
Карвалью
5
Кардозо
5
Кардозо
10
Карвалью
8
Форнальс
10
Родри
10
Родри
8
Форнальс
7
Хуанми
10
Эз Абде
10
Эз Абде
7
Хуанми
24
Руйбаль
6
Авила
6
Авила
24
Руйбаль
9
Руис
37
Крейчи
37
Крейчи
9
Руис
21
Ромеу
14
Солис
14
Солис
21
Ромеу
10
Порту
23
Альмена
23
Альмена
10
Порту
21
Эррера
26
Мисехуи
26
Мисехуи
21
Эррера
17
Хиль
7
Стуани
7
Стуани
17
Хиль
Остались в запасе
Бетис
Жирона
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Лукас Алькасар
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
14
Икер Лосада
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
73
Хоэль Рока
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Бетис - Жирона
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
7
Офсайды
1
3
Количество передач
370
579
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Жироны», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Жирона»

Бетис-Жирона смотреть онлайн 15 августа

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Жирона Бетис
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