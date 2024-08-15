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  • «Линкольн» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

«Линкольн» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

15 августа 2024, 17:50
Линкольн
15.08.2024, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Динамо Мн
30' Т. Де Барр 78' Т. Де Барр
54' С. Альфред
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
23
Джо
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
18
Тони Гарсия
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
4
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
8
Никита Демченко
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Линкольн
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
3-2-2-2
1
Гарсия
6
Лопеш
21
Нано
24
Сержант
20
Бритто
5
Айю
18
Гарсия
22
Торилья
11
Де Барр
7
Кашаро
4-1-2-2-1
21
Лапоухов
4
Гаврилович
66
Политевич
26
Калинин
5
Рай
8
Селява
20
Школик
17
Бахар
8
Демченко
26
Седько
29
Альфред
7
Кашаро
9
Гомес
9
Гомес
7
Кашаро
20
Школик
29
Амиан
29
Амиан
20
Школик
17
Бахар
98
Подстрелов
98
Подстрелов
17
Бахар
26
Седько
7
Адеола
7
Адеола
26
Седько
Остались в запасе
Линкольн
Динамо Мн
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
13
Víctor López
ВР
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
8
Мустафа Яхайя
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
71
Javan Peacock
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
19
Педро Игор
ЛВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Линкольн - Динамо Мн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Линкольн» против «Динамо» Минск, 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Линкольн» – «Динамо»

«Линкольн» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Мн Линкольн
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