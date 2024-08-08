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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Мн - Линкольн
Динамо Мн - Линкольн: обзор матча 08 августа 2024
Динамо Мн
08.08.2024, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Линкольн
36'
А. Гаврилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Линкольн
Замена
Б. Амиан
️️️️
А. Селява
90'
Замена
В. Хващинский
️️️️
И. Бахар
74'
Замена
Р. Адеола
️️️️
Т. Мельниченко
74'
69'
Замена
P. Martin
️️️️
Л. Кашаро
Замена
И. Школик
️️️️
В. Пигас
57'
Желтая карточка
С. Альфред
49'
43'
Желтая карточка
Г. Торилья
ГОЛ! 1:0!
А. Гаврилович
36'
Желтая карточка
В. Пигас
26'
14'
Желтая карточка
И. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Линкольн
1
Наузет Гарсия
ВР
23
Джо
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
24
Джек Сержант
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
21
Нано
ЦЗ
5
Ибрахим Айю
ПЗ
22
Грэм Торилья
ЦП
18
Тони Гарсия
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
29
Бони Амиан
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Линкольн
13
Iván Villanueva
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
30
Carlos Cid
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
17
Pedro Martin
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
3-3-1-1-2
21
Лапоухов
66
Политевич
5
Гаврилович
5
Калинин
5
Рай
8
Селява
32
Пигас
17
Бахар
26
Седько
29
Альфред
23
Мельниченко
3-2-2-2
1
Гарсия
24
Сержант
20
Бритто
21
Нано
5
Айю
6
Лопеш
22
Торилья
18
Гарсия
11
Де Барр
7
Кашаро
32
Пигас
20
Школик
20
Школик
32
Пигас
8
Селява
29
Амиан
29
Амиан
8
Селява
23
Мельниченко
7
Адеола
7
Адеола
23
Мельниченко
17
Бахар
10
Хващинский
10
Хващинский
17
Бахар
7
Кашаро
17
17
7
Кашаро
Остались в запасе
Динамо Мн
Линкольн
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
13
Iván Villanueva
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
30
Carlos Cid
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Майк МакИлви
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
49
Артем Каратай
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
18
Педро Игор
ЛВ
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
13
Iván Villanueva
ВР
15
Rafael Muñoz
ЦЗ
33
Djumaney Burnet
ЦЗ
8
Мустафа Яхайя
ОП
5
Дэн Бент
ОП
19
Kyle Clinton
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
30
Carlos Cid
ЦФ
9
Кике Гомес
ЦФ
70
Victor Villacañas Morales
ЦФ
31
Jonathan Sciortino
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Майк МакИлви
Статистика матча Динамо Мн - Линкольн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Линкольн
Лига конференций, 5 тур
Линкольн
- : -
10.12.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Эгнатия
2 : 1
26.11.2026
Линкольн
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Лига конференций, 1 тур
Бранн
2 : 1
15.10.2026
Линкольн
Лига конференций, 4 раунд
Ларн
0 : 3
27.08.2026
Линкольн
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
Динамо
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