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  • «Факел» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

«Факел» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

15 августа 2024, 16:50
Факел
15.08.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Акрон
5' Е. Марков
10' А. Дмитриев 70' М. Палиенко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Лука Багателия
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
6
Максим Кузьмин
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
11
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Факел
35
Вячеслав Доровских
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
99
Максим Палиенко
АП
23
Кирилл Данилин
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
53
Сергей Грибов
ЦФ
4-1-3-2
88
Гудиев
2
Черов
92
Брызгалов
20
Юрганов
71
Мастерной
19
Селе
11
Браими
99
Гиоргобиани
77
Багателия
20
Марков
77
Ивлев
3-1-1-3-2
78
Васютин
19
Бокоев
3
Баранок
13
Бардыбахин
5
Москвичев
25
Эсанов
69
Дмитриев
6
Кузьмин
8
Хубулов
11
Беншимоль
71
Пестряков
92
Брызгалов
14
Аппаев
14
Аппаев
92
Брызгалов
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
8
Хубулов
23
Данилин
23
Данилин
8
Хубулов
69
Дмитриев
17
Бакаев
17
Бакаев
69
Дмитриев
11
Беншимоль
99
Тимошенко
99
Тимошенко
11
Беншимоль
Остались в запасе
Факел
Акрон
35
Вячеслав Доровских
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Факел - Акрон
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Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Акрона», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел»«Акрон»

«Факел» – «Акрон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон Факел
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