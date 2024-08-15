15.08.2024, четверг, 18:00
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
Россия. Кубок, группа D, 2 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-1-3-2
88
Гудиев
2
Черов
92
Брызгалов
20
Юрганов
71
Мастерной
19
Селе
11
Браими
99
Гиоргобиани
77
Багателия
20
Марков
77
Ивлев
3-1-1-3-2
78
Васютин
19
Бокоев
3
Баранок
13
Бардыбахин
5
Москвичев
25
Эсанов
69
Дмитриев
6
Кузьмин
8
Хубулов
11
Беншимоль
71
Пестряков
92
Брызгалов
14
Аппаев
14
Аппаев
92
Брызгалов
6
Кузьмин
99
Палиенко
99
Палиенко
6
Кузьмин
8
Хубулов
23
Данилин
23
Данилин
8
Хубулов
69
Дмитриев
17
Бакаев
17
Бакаев
69
Дмитриев
11
Беншимоль
99
Тимошенко
99
Тимошенко
11
Беншимоль
Остались в запасе
Факел
Акрон
35
Вячеслав Доровских
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
35
Вячеслав Доровских
ВР
24
Шота Чихрадзе
ЦЗ
9
Илья Васин
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Остались в запасе
13
Сергей Волков
ВР
23
Боян Димоски
ЛЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
53
Сергей Грибов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Факел - Акрон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Акрона», 2-й тур Кубка России путь команд РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Акрон»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»