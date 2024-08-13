13.08.2024, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Завершен
Составы команд
Рейнджерс
Рейнджерс
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
4
Суттар
3
Преппер
33
Йилмаз
6
Жефте
2
Тавернье
18
Бэррон
10
Диоманде
10
Лоуренс
45
Маккосленд
9
Дессер
4-1-2-2-1
1
Бущан
20
Караваев
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
33
Йилмаз
6
Дэвис
6
Дэвис
33
Йилмаз
10
Диоманде
21
Стерлинг
21
Стерлинг
10
Диоманде
10
Лоуренс
39
Матондо
39
Матондо
10
Лоуренс
45
Маккосленд
18
Черны
18
Черны
45
Маккосленд
20
Караваев
40
Биловар
40
Биловар
20
Караваев
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Рейнджерс
Динамо К
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Рейнджерс - Динамо К
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рейнджерс» против «Динамо» Киев, 3-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»