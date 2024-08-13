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  • «Рейнджерс» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

«Рейнджерс» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

13 августа 2024, 19:25
Рейнджерс
13.08.2024, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо К
82' А. Пихаленок 84' Н. Волошин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
6
Жефте
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
90
Данило
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Батлэнд
4
Суттар
3
Преппер
33
Йилмаз
6
Жефте
2
Тавернье
18
Бэррон
10
Диоманде
10
Лоуренс
45
Маккосленд
9
Дессер
4-1-2-2-1
1
Бущан
20
Караваев
4
Попов
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
33
Йилмаз
6
Дэвис
6
Дэвис
33
Йилмаз
10
Диоманде
21
Стерлинг
21
Стерлинг
10
Диоманде
10
Лоуренс
39
Матондо
39
Матондо
10
Лоуренс
45
Маккосленд
18
Черны
18
Черны
45
Маккосленд
20
Караваев
40
Биловар
40
Биловар
20
Караваев
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
Остались в запасе
Рейнджерс
Динамо К
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
49
Бэйли Райс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Рейнджерс - Динамо К
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рейнджерс» против «Динамо» Киев, 3-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Динамо»

«Рейнджерс» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо К Рейнджерс
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