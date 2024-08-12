12.08.2024, понедельник, 21:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
0 : 3
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-2-2-2
1
тер Стеген
3
Бальде
15
Кристенсен
26
Мартинес
23
Кунде
22
Берналь
6
Касадо
20
Торре
11
Рафинья
9
Левандовски
10
Виктор
3-2-3-2
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
8
Камара
6
Закария
4
Якобс
29
Бен-Сегир
18
Минамино
9
Балогун
36
Эмболо
1
тер Стеген
1
Пенья
1
Пенья
1
тер Стеген
20
Торре
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Торре
9
Левандовски
10
Ямаль
10
Ямаль
9
Левандовски
Гюндоган
9
Торрес
9
Торрес
Гюндоган
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
18
Минамино
70
Буабре
70
Буабре
18
Минамино
4
Якобс
11
Уаттара
11
Уаттара
4
Якобс
29
Бен-Сегир
12
Энрике
12
Энрике
29
Бен-Сегир
6
Закария
8
Матацо
8
Матацо
6
Закария
9
Балогун
22
Миша
22
Миша
9
Балогун
Остались в запасе
Барселона
Монако
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
21
Янн Льенар
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
13
Андер Астралага
ВР
22
Эктор Форт
ПЗ
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
37
Эдан Диоп
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Барселона - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Монако», товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Монако»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
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Источник: «Бомбардир»