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  • «Сочи» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Сочи» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 17:46
Сочи
10.08.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
5' С. Гуарирапа
37' А. Окладников
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
5
Виталий Стежко
ЦЗ
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
4-1-1-3-1
33
Карабашев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
28
Магаль
14
Сааведра
21
Макаров
29
Никитин
77
Лазарев
59
Барт
23
Гуарирапа
2-2-1-3-2
1
Фролкин
5
Стежко
44
Чичинадзе
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
18
Гурченко
57
Кротов
15
Хабалов
75
Окладников
25
Уридия
28
Магаль
22
Кожемякин
22
Кожемякин
28
Магаль
21
Макаров
88
Левин
88
Левин
21
Макаров
77
Лазарев
7
Сафронов
7
Сафронов
77
Лазарев
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
44
Чичинадзе
4
Кумбурович
4
Кумбурович
44
Чичинадзе
57
Кротов
7
Антонов
7
Антонов
57
Кротов
Остались в запасе
Сочи
Черноморец
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Сочи - Черноморец
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Черноморца», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Черноморец»

«Сочи» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Черноморец Сочи
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