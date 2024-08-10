10.08.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 5 тур
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
4-1-1-3-1
33
Карабашев
27
Заика
33
Алвес
4
Литвинов
28
Магаль
14
Сааведра
21
Макаров
29
Никитин
77
Лазарев
59
Барт
23
Гуарирапа
2-2-1-3-2
1
Фролкин
5
Стежко
44
Чичинадзе
35
Енин
64
Ланин
8
Иванов
18
Гурченко
57
Кротов
15
Хабалов
75
Окладников
25
Уридия
28
Магаль
22
Кожемякин
22
Кожемякин
28
Магаль
21
Макаров
88
Левин
88
Левин
21
Макаров
77
Лазарев
7
Сафронов
7
Сафронов
77
Лазарев
15
Хабалов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
15
Хабалов
44
Чичинадзе
4
Кумбурович
4
Кумбурович
44
Чичинадзе
57
Кротов
7
Антонов
7
Антонов
57
Кротов
Остались в запасе
Сочи
Черноморец
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
18
Илья Родионов
АП
23
Никита Никифоров
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Сочи - Черноморец
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Черноморца», 5-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»