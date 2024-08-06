06.08.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-2-3-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
27
Балогун
33
Йилмаз
4
Суттар
18
Бэррон
10
Диоманде
45
Маккосленд
11
Райт
10
Лоуренс
9
Дессер
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
11
Райт
6
Жефте
6
Жефте
11
Райт
18
Бэррон
21
Стерлинг
21
Стерлинг
18
Бэррон
10
Диоманде
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Диоманде
Остались в запасе
Динамо К
Рейнджерс
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Динамо К - Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Рейнджерс», 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рейнджерс»
Источник: «Бомбардир»