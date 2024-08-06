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  • «Динамо» Киев – «Рейнджерс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2024

«Динамо» Киев – «Рейнджерс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2024

6 августа 2024, 19:50
Динамо К
06.08.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Рейнджерс
38' А. Ярмоленко
90+4' С. Дессер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
45
Росс Маккосленд
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-2-3-1
1
Батлэнд
2
Тавернье
27
Балогун
33
Йилмаз
4
Суттар
18
Бэррон
10
Диоманде
45
Маккосленд
11
Райт
10
Лоуренс
9
Дессер
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
11
Райт
6
Жефте
6
Жефте
11
Райт
18
Бэррон
21
Стерлинг
21
Стерлинг
18
Бэррон
10
Диоманде
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Диоманде
Остались в запасе
Динамо К
Рейнджерс
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
36
Коул Маккиннон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Динамо К - Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Рейнджерс», 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рейнджерс»

«Динамо» Киев – «Рейнджерс: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Рейнджерс Динамо К
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