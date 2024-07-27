27.07.2024, суббота, 19:30
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
2-2-1-3-2
1
Фролкин
44
Чичинадзе
17
Фомин
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
57
Кротов
4-1-2-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
2
Бегич
16
Итало
3
Гогличидзе
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
97
Ишков
79
Каштанов
8
Иванов
4
Кумбурович
4
Кумбурович
8
Иванов
25
Уридия
20
Столбов
20
Столбов
25
Уридия
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
79
Каштанов
25
Эмерсон
25
Эмерсон
79
Каштанов
34
Маргасов
22
Бевеев
22
Бевеев
34
Маргасов
11
Ионов
14
Железнов
14
Железнов
11
Ионов
Остались в запасе
Черноморец
Урал
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Черноморец - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Урала», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»