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  • «Черноморец» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2024

«Черноморец» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 июля 2024

27 июля 2024, 18:20
Черноморец
27.07.2024, суббота, 19:30
Россия. Первая лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Урал
31' Л. Гогличидзе (АГ) 45+1' М. Уридия 45+3' И. Родионов
9' И. Ишков 53' Итало
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
44
Анри Чичинадзе
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
35
Иван Енин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
18
Илья Родионов
АП
18
Даниил Гурченко
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Черноморец
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
2-2-1-3-2
1
Фролкин
44
Чичинадзе
17
Фомин
64
Ланин
35
Енин
8
Иванов
15
Хабалов
18
Родионов
18
Гурченко
25
Уридия
57
Кротов
4-1-2-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
2
Бегич
16
Итало
3
Гогличидзе
8
Аюпов
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
97
Ишков
79
Каштанов
8
Иванов
4
Кумбурович
4
Кумбурович
8
Иванов
25
Уридия
20
Столбов
20
Столбов
25
Уридия
57
Кротов
75
Окладников
75
Окладников
57
Кротов
79
Каштанов
25
Эмерсон
25
Эмерсон
79
Каштанов
34
Маргасов
22
Бевеев
22
Бевеев
34
Маргасов
11
Ионов
14
Железнов
14
Железнов
11
Ионов
Остались в запасе
Черноморец
Урал
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
75
Иван Будачев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
23
Никита Никифоров
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Илья Порохов
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Черноморец - Урал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Урала», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Урал»

Черноморец-Урал смотреть онлайн 27 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Черноморец
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