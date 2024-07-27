27.07.2024, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-4-1-2
31
Беленов
72
Сенхаджи
47
Божин
20
Юрганов
13
Калинин
19
Селе
33
Квеквескири
71
Мастерной
99
Гиоргобиани
20
Марков
14
Аппаев
4-2-3-1
13
Волков
4
Савичев
26
Эсковаль
3
Витор
23
Димоски
15
Лончар
5
Джурасович
17
Бакаев
99
Палиенко
23
Данилин
53
Грибов
99
Гиоргобиани
23
Якимов
23
Якимов
99
Гиоргобиани
19
Селе
16
Мертенс
16
Мертенс
19
Селе
71
Мастерной
11
Браими
11
Браими
71
Мастерной
14
Аппаев
98
Ильин
98
Ильин
14
Аппаев
23
Димоски
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
23
Димоски
5
Джурасович
5
Москвичев
5
Москвичев
5
Джурасович
99
Палиенко
6
Кузьмин
6
Кузьмин
99
Палиенко
53
Грибов
99
Тимошенко
99
Тимошенко
53
Грибов
Остались в запасе
Факел
Акрон
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Главный тренер
Игорь Черевченко
78
Александр Васютин
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
88
Макс Дзиов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
31
Дмитрий Нагаев
ВР
19
Марат Бокоев
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Шерзод Эсанов
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Факел - Акрон
3
1
2
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
1
Количество передач
279
474
Сейвы
4
0
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Акрона», 2-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 июля 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Акрон»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Матч! ТВ»
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Источник: «Бомбардир»