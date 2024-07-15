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  • Аргентина – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Аргентина – Колумбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

15 июля 2024, 01:50
Аргентина
15.07.2024, понедельник, 03:30
Кубок Америки, Финал
1 : 0
Завершен
Колумбия
112' Л. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
(К) ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Хамес Родригес
(К) АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Валентин Карбони
АП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
22
Ясер Асприлья
АП
14
Джон Дуран
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Мартинес
4
Монтиэль
8
Фернандес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
11
Ди Мария
9
Альварес
4-2-3-1
12
Варгас
4
Ариас
21
Куэста
23
Санчес
17
Мохика
6
Риос
16
Лерма
10
Ариас
10
Родригес
7
Диас
9
Кордоба
11
Ди Мария
19
Отаменди
19
Отаменди
11
Ди Мария
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
20
Мак Аллистер
5
Паредес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
8
Фернандес
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
8
Фернандес
10
Месси
15
Гонсалес
15
Гонсалес
10
Месси
9
Альварес
22
Мартинес
22
Мартинес
9
Альварес
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
6
Риос
5
Кастаньо
5
Кастаньо
6
Риос
16
Лерма
15
Урибе
15
Урибе
16
Лерма
10
Ариас
8
Карраскаль
8
Карраскаль
10
Ариас
7
Диас
9
Борха
9
Борха
7
Диас
9
Кордоба
19
Борре
19
Борре
9
Кордоба
Остались в запасе
Аргентина
Колумбия
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
22
Ясер Асприлья
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
22
Ясер Асприлья
АП
18
Луис Синистерра
ЛВ
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Аргентина - Колумбия
2
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
6
14
Офсайды
2
1
Количество передач
395
444
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Аргентины и Колумбии финальный матч кубка Америки на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июля 2024 в 03:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина – Колумбия

Аргентина-Колумбия смотреть онлайн 14 июля

Источник: «Бомбардир»
Кубок Америки Колумбия Аргентина
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