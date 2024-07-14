Составы команд
Родина
Родина
3-1-3-1-1
16
Корякин
55
Крижан
24
Клещенко
75
Мещанинов
50
Фищенко
38
Мусаев
72
Гордюшенко
30
Данилин
70
Самко
99
Андреев
2-1-3-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
17
Ковалев
55
Капленко
96
Мохаммад
19
Пряхин
17
Саусь
99
Глушков
23
Стефанович
70
Самко
88
Сокол
88
Сокол
70
Самко
50
Фищенко
15
Кочиев
15
Кочиев
50
Фищенко
30
Данилин
10
Рейна
10
Рейна
30
Данилин
96
Мохаммад
7
Маляров
7
Маляров
96
Мохаммад
55
Капленко
10
Петров
10
Петров
55
Капленко
23
Стефанович
17
Никишин
17
Никишин
23
Стефанович
Остались в запасе
Родина
Балтика
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Родина - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча Родина против Балтики, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Родина – Балтика
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Источник: «Бомбардир»