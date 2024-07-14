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  • Родина – Балтика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Родина – Балтика: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

14 июля 2024, 18:20
Родина
14.07.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
16
Александр Корякин
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
50
Руслан Фищенко
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
18
Николай Титков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Кирилл Никишин
ЦФ
3-1-3-1-1
16
Корякин
55
Крижан
24
Клещенко
75
Мещанинов
50
Фищенко
38
Мусаев
72
Гордюшенко
30
Данилин
70
Самко
99
Андреев
2-1-3-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
5
Осипов
17
Ковалев
55
Капленко
96
Мохаммад
19
Пряхин
17
Саусь
99
Глушков
23
Стефанович
70
Самко
88
Сокол
88
Сокол
70
Самко
50
Фищенко
15
Кочиев
15
Кочиев
50
Фищенко
30
Данилин
10
Рейна
10
Рейна
30
Данилин
96
Мохаммад
7
Маляров
7
Маляров
96
Мохаммад
55
Капленко
10
Петров
10
Петров
55
Капленко
23
Стефанович
17
Никишин
17
Никишин
23
Стефанович
Остались в запасе
Родина
Балтика
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
3
Диего Луна
ЦЗ
18
Николай Титков
ЦП
80
Ярослав Арбузов
ПВ
10
Алекс Фернандес
ПВ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Родина - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча Родина против Балтики, 1-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Родина – Балтика

Родина – Балтика смотреть онлайн 14 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Балтика Родина
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