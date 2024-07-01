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  • Франция – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2024

Франция – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2024

1 июля 2024, 09:42
Франция
01.07.2024, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Бельгия
85' Я. Вертонген (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
11
Луа Опенда
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
18
Орель Мангала
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
4-2-1-3
16
Меньян
19
Эрнандес
4
Упамекано
17
Салиба
5
Кунде
8
Чуамени
13
Канте
14
Рабьо
10
Мбаппе
9
Тюрам
7
Гризманн
4-1-2-3
1
Кастелс
21
Кастань
5
Вертонген
3
Теате
4
Фас
24
Онана
7
Де Брюйне
11
Карраско
9
Лукаку
11
Доку
11
Опенда
9
Тюрам
12
Муани
12
Муани
9
Тюрам
11
Опенда
18
Мангала
18
Мангала
11
Опенда
21
Кастань
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Кастань
11
Карраско
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Карраско
Остались в запасе
Франция
Бельгия
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
6
Аксель Витсель
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Франция - Бельгия
3
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
608
498
Сейвы
3
2
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
16
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Франции и Бельгии, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля 2024, в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия

Франция – Бельгия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2024

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Бельгия Франция
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