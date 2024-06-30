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    • Англия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2024

    Англия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2024

    Англия
    30.06.2024, воскресенье, 19:00
    Чемпионат Европы, 1/8 финала
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.45
    Х
    4.2
    П2
    10
    Реклама, 18+
    Словакия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Англия
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    6
    Марк Гехи
    ЦЗ
    5
    Джон Стоунз
    ЦЗ
    12
    Киран Триппьер
    ПЗ
    2
    Кайл Уокер
    ПЗ
    4
    Деклан Райс
    ОП
    10
    Джуд Беллингем
    ЦП
    26
    Кобби Майну
    ЦП
    11
    Фил Фоден
    ЛВ
    7
    Букайо Сака
    ПВ
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    Словакия
    1
    Мартин Дубравка
    ВР
    16
    Давид Ганцко
    ЦЗ
    3
    Денис Вавро
    ЦЗ
    14
    Милан Шкриньяр
    ЦЗ
    2
    Петер Пекарик
    ПЗ
    19
    Юрай Куцка
    ЦП
    22
    Станислав Лоботка
    ЦП
    8
    Ондрей Дуда
    АП
    17
    Лукаш Гараслин
    ЛВ
    18
    Давид Стрелец
    ЦФ
    26
    Иван Шранц
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Англия
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    8
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    16
    Конор Галлахер
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    18
    Энтони Гордон
    ЛВ
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    24
    Коул Палмер
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Словакия
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    12
    Марек Родак
    ВР
    15
    Вернон Де Марко
    ЛЗ
    6
    Норберт Гьембер
    ЦЗ
    4
    Адам Оберт
    ЦЗ
    25
    Себастьян Коса
    ЦЗ
    11
    Ласло Бенеш
    ЦП
    5
    Томас Риго
    ЦП
    13
    Патрик Грошовски
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    20
    Давид Дуриш
    ЛВ
    10
    Любомир Тупта
    ЛВ
    7
    Томаш Суслов
    ЦФ
    9
    Роберт Боженик
    ЦФ
    4-1-2-2-1
    1
    Пикфорд
    12
    Триппьер
    6
    Гехи
    5
    Стоунз
    2
    Уокер
    4
    Райс
    10
    Беллингем
    26
    Майну
    11
    Фоден
    7
    Сака
    9
    Кейн
    4-2-2-2
    1
    Дубравка
    2
    Пекарик
    3
    Вавро
    14
    Шкриньяр
    16
    Ганцко
    19
    Куцка
    22
    Лоботка
    8
    Дуда
    17
    Гараслин
    26
    Шранц
    18
    Стрелец
    Остались в запасе
    Англия
    Словакия
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    8
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    16
    Конор Галлахер
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    18
    Энтони Гордон
    ЛВ
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    24
    Коул Палмер
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    12
    Марек Родак
    ВР
    15
    Вернон Де Марко
    ЛЗ
    6
    Норберт Гьембер
    ЦЗ
    4
    Адам Оберт
    ЦЗ
    25
    Себастьян Коса
    ЦЗ
    11
    Ласло Бенеш
    ЦП
    5
    Томас Риго
    ЦП
    13
    Патрик Грошовски
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    20
    Давид Дуриш
    ЛВ
    10
    Любомир Тупта
    ЛВ
    7
    Томаш Суслов
    ЦФ
    9
    Роберт Боженик
    ЦФ
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Остались в запасе
    23
    Дин Хендерсон
    ВР
    13
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    3
    Люк Шоу
    ЛЗ
    15
    Льюис Данк
    ЦЗ
    14
    Эзри Конса
    ЦЗ
    22
    Джо Гомес
    ЦЗ
    8
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    25
    Адам Уортон
    ЦП
    16
    Конор Галлахер
    ЦП
    21
    Эберечи Эзе
    АП
    18
    Энтони Гордон
    ЛВ
    20
    Джаррод Боуэн
    ПВ
    24
    Коул Палмер
    ПВ
    17
    Айван Тони
    ЦФ
    19
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Генрих Раваш
    ВР
    12
    Марек Родак
    ВР
    15
    Вернон Де Марко
    ЛЗ
    6
    Норберт Гьембер
    ЦЗ
    4
    Адам Оберт
    ЦЗ
    25
    Себастьян Коса
    ЦЗ
    11
    Ласло Бенеш
    ЦП
    5
    Томас Риго
    ЦП
    13
    Патрик Грошовски
    ЦП
    21
    Матуш Беро
    ЦП
    24
    Лео Сауэр
    ЛВ
    20
    Давид Дуриш
    ЛВ
    10
    Любомир Тупта
    ЛВ
    7
    Томаш Суслов
    ЦФ
    9
    Роберт Боженик
    ЦФ
    Главный тренер
    Гарет Саутгейт
    Главный тренер
    Франческо Кальцона
    Статистика матча Англия - Словакия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Англии и Словакии, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Словакия

    Англия – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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